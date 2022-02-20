英超｜阿仙奴復仇力挫賓福特　護級份子攜手報捷　林柏特再吞敗

韋斯咸早前失分，「爭四」競爭者之一的阿仙奴緊接登場，主場面對賓福特，力爭報回首循環落敗之仇。



英超第26輪，阿仙奴主場鬥賓福特，兵工廠首循環爆冷不敵對手，今仗力爭報回一敗之仇。戰至下半場才打破僵局，伊美路維接應拿卡錫迪的助攻得手，48分鐘領先1：0，亦是這名英格蘭新星今季第9個入球，加上布卡約沙卡79分鐘建功，即使賓福特補時階段扳回一城，可惜為時已晚，結果以2：1力克賓福特，成功復仇，追至與韋斯咸同得42分。

伊美路維下半場初段建功，攻入今季第9球。（Getty Images）

林柏特領軍的愛華頓作客鬥修咸頓，換邊後7分鐘先失守，「聖人」由岩士唐先開紀錄，加上朗治84分鐘奠定勝局，結果「拖肥」再吞一敗。

修咸頓兩球淨勝愛華頓。（Getty Images）

兩支護級分子齊齊報捷，般尼由韋格賀斯﹑布朗曉爾及艾朗連儂各建一功，作客3球淨勝白禮頓；屈福特憑丹尼斯一箭定江山，作客擊敗阿士東維拉。

英超第26輪直播賽程：

英超第26輪直播賽程（01美術製圖）

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