英超｜阿仙奴復仇力挫賓福特　護級份子攜手報捷　林柏特再吞敗

韋斯咸早前失分，「爭四」競爭者之一的阿仙奴緊接登場，主場面對賓福特，力爭報回首循環落敗之仇。
英超第26輪，阿仙奴主場鬥賓福特，兵工廠首循環爆冷不敵對手，今仗力爭報回一敗之仇。戰至下半場才打破僵局，伊美路維接應拿卡錫迪的助攻得手，48分鐘領先1：0，亦是這名英格蘭新星今季第9個入球，加上布卡約沙卡79分鐘建功，即使賓福特補時階段扳回一城，可惜為時已晚，結果以2：1力克賓福特，成功復仇，追至與韋斯咸同得42分。
林柏特領軍的愛華頓作客鬥修咸頓，換邊後7分鐘先失守，「聖人」由岩士唐先開紀錄，加上朗治84分鐘奠定勝局，結果「拖肥」再吞一敗。
兩支護級分子齊齊報捷，般尼由韋格賀斯﹑布朗曉爾及艾朗連儂各建一功，作客3球淨勝白禮頓；屈福特憑丹尼斯一箭定江山，作客擊敗阿士東維拉。
英超第26輪直播賽程：
更多英超相關報道：
英超｜干地評熱刺轉會惹公關危機 解畫稱人數減少斥有人興風作浪足球熱話｜特大風暴襲英倫 賓福特暴風下如常操練足球變「汽球」曼聯爆權力鬥爭C朗欲奪隊長臂章 蘭歷克一舉動削弱馬古尼影響力英超︱修咸頓過半賽事出現一個巧合 最新戰術曝光連專家都讚好英超｜熱刺只有1%能入前4 干地怨轉會失敗 「與過去的不同」曼聯取消季前訪港 足總主席貝鈞奇：當局無法承諾放寬防疫限制英超︱一圖見證C朗仍是神級 兩大名嘴為碧咸爭論後隔空再駁火英超｜熱刺今夏照去韓國踢表演賽 孫興慜期待看隊友反應曼聯改寫和波劇本變「蛇頭虎尾」 一前一後兩將並列最高分｜英超