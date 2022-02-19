英超｜迪格蘭賴斯回防解圍變助攻　韋斯咸主場1：1賽和紐卡素

英超第26輪周六頭場，由韋斯咸主場迎戰新晉豪門紐卡素，「鎚仔幫」隊長迪格蘭賴斯上半場兩度回防製造險象，其中一次頭槌建圍變助攻，最終韋斯咸主場與紐卡素打成1：1平手，痛失兩分。
韋斯咸今仗主場鬥紐卡素，力爭重返前四，早前陷入虐貓風波的蘇馬，今仗復任正選，狀態大勇的查洛保雲繼續正選上陣。
紐卡素在開賽早段反客為主，韋斯咸的後場風聲鶴唳，隊長迪格蘭賴斯在危險地帶解圍稍慢，被祖連頓搶去腳下球再近射，幸好法比安斯基及時封位。
縱然「喜鵲」不乏攻勢，可惜未能攻破「鎚仔幫」大門。韋斯咸捱過一波攻勢後，憑一次死球打開紀錄，奇治戴臣接應加斯威爾的死球，成功搶點頭槌建功，32分鐘先開紀錄。不過，賴斯回防再度愈幫愈忙，頭槌解圍「撻頭」變助攻，韋洛克加多腳破網，補時階段追成1：1平手。
韋斯咸半場休息隨即作出調動，換入賓莊遜增強側擊能力，可惜沒有太大作用，兩軍具威脅的攻勢亦欠奉，下半場維持相同紀錄，結果韋斯咸與紐卡素打成1：1，握手言和。
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