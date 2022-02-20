英超｜孫興慜卡尼摧毀曼城　追平史上最佳　哥帥一個憂慮恐成真

熱刺「雙殺」曼城令英超爭標戰再現懸念，最大亮點自然又是孫興慜（Son Heung Min）和哈利卡尼（Harry Kane）的進攻組合，兩人合作無間，終於追平英超紀錄，賽後更是難掩興奮吐露心聲。

遭到曾幾乎是囊中物的卡尼絕殺，哥迪奧拿賽前曾談及一個憂慮，如今卻悄悄成真。



孫興慜及哈利卡尼仍在黃金年齡。（Getty Images）

孫興慜在59分鐘傳中予哈利卡尼，讓後者近射入網，成為兩人在英超第36次直接合作入球（雙方直接助攻及入球），追平杜奧巴和林柏特的紀錄，平分「英超史上最強進攻組合」的名號。至於排第2位的，已是曾在曼城合作的阿古路和大衛施華，及多年前的阿仙奴組合亨利與皮利斯，各有29次合作入球。

在所有最接近對手均已退役之下，孫興慜和哈利卡尼相信大有機會再合作入球，正式獨佔「史上第一」之位。

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哈利卡尼（右）去年夏天幾乎轉會曼城，但最終未能成事，才造就與孫興慜的紀錄。（Getty Images）

事實上，這對令對手聞風喪膽的組合，過往曾出現不少「危機」——最接近要數到哈利卡尼今季初曾執意轉會曼城，曼城也近乎成功以1億英鎊收購他，但最終未能如願；2018年，孫興慜亦面對需服兵役的危機，幸最終成功與韓國奪得亞運會足球金牌，得以免除生涯中斷的惡夢。

兩人暫時避過拆夥的危機，卻為曼城帶來了危機，卡尼交出兩個入球、孫興慜交出兩次助攻，成為絕殺對手的關鍵，不但令熱刺終結了曼城15場不敗的走勢，更令藍月亮的爭標形勢響起警號，較利物浦多賽一場之下僅領先6分，加上兩隊4月9日才在次循環交手，於曼城主場合演大戰，令爭標形勢留下更大懸念。

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孫興慜雖然在比賽後段被換出，沒有參與絕殺入球，但他對於與卡尼一起平紀錄難掩興奮，道：「我們等了很久了，對不對！這是個很棒的紀錄，這是個歷史時刻！」他又謙稱自己付出不多，「我不需做太多事，這傢伙（卡尼）呢，有時我只需要傳中，他就在禁區內入球了，希望還陸續有來吧。」

不過，這位韓國前鋒坦承季初曾感到不開心，「卡尼一直入很多波，季初他一直未能取得入球時，我真的為他不開心，但他一直為了球隊而十分努力。」即使拍檔曾陷低潮，孫興慜一直支持他，「他是個好得難以置信的球員，能跟他合作實在是莫大榮幸。」

卡尼也談及與孫興慜的成功不是偶然：「當然我們做了很多準備工作，我們的連繫做得很好、彼此場上都十分了解。」談及合作入球，他笑說：「我等不及明天在睇片房重看片段了！」

曼城被利物浦追至只差6分、更多賽一場，且次循環未交手，衛冕出現危機。（美聯社）

哥迪奧拿在對熱刺賽前，曾坦承季初收購卡尼失敗令他感不安，當時他向傳媒道：「現在大家當然可以說，即使哈利（卡尼）沒有來，但一切都很順利，但當時我們不知道前路會如何……球會給我什麼球員，我就好好使用。」

今輪敗給熱刺後，哥帥的不安似乎成真，他再淡淡回應了傳媒就卡尼的提問：「他根本不需靠攻入這些入球去展現實力，整個英國都知道他有多強。」