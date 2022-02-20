英超｜車路士世冠盃奪盃後首戰　薛耶治奠勝驚險絕殺水晶宮

新科世冠盃盟主車路士，今仗球衣印上世冠盃冠軍的徽章出戰，作客另一支倫敦球會水晶宮。



上星期捧走世冠盃錦標後，車路士回歸英超，今周作客遇上水晶宮，車路士借將干拿加歷查無法倒戈。車路士領隊杜慈今仗排出4-3-3陣式，前場派出盧卡古﹑薛耶治及夏維斯攻堅。

車路士上半場最具威脅的攻勢，竟然來自中堅魯迪格，這名德國鐵衛放冷箭，幸好水晶宮門將古亞達沒有「恰眼瞓」，化險為夷。古亞達上半場十分忙碌，連番撲救為主隊半場保不失。水晶宮完半場前更有機會領先，韋費特沙夏窄角度近射，惟僅僅柱邊出界。

古亞達表現神勇，可惜他半場被調離場，由畢蘭特入替把關。車路士換邊後依然未有太多機會，杜慈下半場中後段大刀闊斧，一口氣連換3人，車路士立即有起色，盧卡古勁射被畢蘭特撲出，薛耶治「執雞」建功，可惜越位在先，空歡喜一場。這名摩洛哥翼鋒終於真正建功，窄角度接應馬高斯阿朗素傳中，第一時間撞射絕殺水晶宮。

薛耶治先食詐糊再撞射建功，一箭定江山。（Getty Images）

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