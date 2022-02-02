足球轉會｜奧巴美揚投巴塞　場外麻煩多　新合約有「紀律條款」

阿仙奴前隊長奧巴美揚在轉會窗死線日免費轉會到巴塞隆拿，其父更早於巴塞「官宣」前搶先在社交媒體「公布」、阿仙奴則已官宣他奧巴美揚離隊的消息。

西班牙媒體報道，奧巴美揚除了大幅減薪，「往績」不佳的他合約中更有紀律條款。



西班牙《世界體育報》報道，原本在阿仙奴周薪30萬英鎊的奧巴美揚，加盟巴塞後的首半季，即今季餘下的日子，只能領取5000歐元周薪，意味減薪幅度逾86%，似乎是受制於巴塞已貼近薪酬限制；不過報道指，巴塞承諾下季會調整其薪酬回到正常水平。

奧巴美揚過往無論是效力多蒙特還是阿仙奴的後期，都有層出不窮的紀律問題，包括遲到、無故缺席操練或重要會議等，未知是否因為「往績」不佳，《世界體育報》亦報道，他與巴塞簽下的合約中列明這位加蓬前鋒若有紀律問題，巴塞可單方面中止合約。

阿仙奴已公布奧巴美揚離隊後數小時，但巴塞正式宣布將簽入這名前鋒，相信是相關法律文件問題已釐清，奧巴美揚正式被阿仙奴放棄成為自由身，再由巴塞接收。