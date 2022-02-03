足球轉會︱普捷天奴PSG「預約被炒」　曼聯帥位等他坐但有一變數

曼聯與普捷天奴猶如一對相愛卻永遠時機都錯的戀人，紅魔最初想要他的時候，仍身在熱刺離不開；球季一完他能走了，曼聯已決定長留蘇斯克查。

兜兜轉轉又過幾年，紅魔鬼依然未見起色，普捷天奴在巴黎的日子亦過得不甚愉快。最新消息傳來，巴黎聖日耳門（PSG）跟他表明季尾不會留用，變相「預約被炒」，今次可能終於是他與曼聯相遇的時機。



普捷天奴盛傳不獲PSG續用，今次他終於有望成為曼聯主帥？（Getty Images）

PSG「預約炒人」

大巴黎主帥份工不易做，橫掃法甲、法國盃兩大本土比賽是基本，歐聯也要踢得好好睇睇。不止領軍成績不可出半分差錯，還要應付很多與執教球隊無關的額外工作——曾任PSG教練的車路士領隊杜慈便曾抱怨，當日既要玩政治，又要花心力照顧一眾球星的家屬，「在PSG，我覺得自己是體育部長。我需要照顧巨星們的家人和朋友。」

普捷天奴如今應充份了解杜慈昔日苦況。法國盃16強，陣中擁有美斯和麥巴比的PSG一球不入，互射十二碼被尼斯淘汰出局，法國《巴黎人報》隨即報道，普捷天奴唯有贏得歐聯冠軍，才能保住帥位。PSG在歐聯16強的對手，是13屆冠軍皇家馬德里，單是這一關已不易闖過，如此要求近乎與「預約被炒」無異。

PSG擁有美斯、尼馬和麥巴比三大巨星，主帥生涯不易為。（Getty Images）

去年夏天，PSG才跟普捷天奴續約18個月，當曼聯10月底辭退蘇斯克查之時，一度希望直接由他取而代之，惟被PSG管理層拒絕放人，紅魔鬼只好找來德國主帥蘭歷克出任看守領隊至季尾。

曼聯管理層對蘭歷克的表現十分滿意，也不急於找人。不過曼聯管理層已留意到，3月9日當PSG作客皇馬完成歐聯16強次回合賽事，大巴黎一旦出局，普捷天奴季尾離隊將成定局，下季便可望得到這份期待已久的主帥人選。

曼聯管理層對蘭歷克表現十分滿意，說不定會留任成為正式領隊。（Getty Images）

曼聯主帥音樂椅遊戲表面看來人選多得令人眼花繚亂，實際上來來去去真正屬意人選只得普捷天奴、阿積士教頭坦赫格（Erik Ten Hag）和李斯特城領隊羅渣士（Brendan Rodgers）三人。可是坦赫格曾多次以強硬態度表明對紅魔帥位無興趣，羅渣士又曾帶領曼聯宿敵利物浦，因此思前想後，似乎還是只得普捷天奴一人最好。

目前一切尚未有定案，英國《太陽報》報道，蘭歷克自上任以來，領軍11仗只曾1敗，成功穩住蘇斯克查離隊後的爛攤子，又聲稱他一旦獲留任成為正式主帥，陣中法國球星普巴將會改變主意續約留效云云，說不定他會像之前蘇斯克查一樣「坐正」。