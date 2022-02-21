曼聯139次角球終破網　死球數據令人尷尬　馬古尼：「感到羞愧」

曼聯昨日雨中作客列斯聯，有驚無險最終4：2取下勝仗。球迷除了喜見球會踢得積極，今季受盡批評的隊長馬古尼亦頭槌建功助曼聯先開紀錄，也終止了球隊一項尷尬數據。



為了改善球季惡劣的死球表現，曼聯季初特別聘用了前車路士教練、死球專家藍斯，寄望能加強球隊攻門威脅。惟數據顯示，球隊表現不似預期，就如自去年4月後曼聯一直未能透過角球破門，至昨日的第139次角球，數據才得以中斷。

馬古尼為曼聯先開紀錄，終止了球隊的角球入球荒。（Getty Images）

昨日賽事34分鐘，在一次角球機會，曼聯馬古尼在對手力壓下頂入，助球隊先開紀錄，入球後的他顯然激動。

馬古尼為曼聯先開紀錄，激動剷草慶祝。（Getty Images）

賽後問到為球隊打破角球入球荒一事，馬古尼直言過去數據令人灰心：「每次看到此數據，都會感到尷尬及羞愧，明明可以踢出漂亮足球，而死球時球賽重要的部分，如我們能提升此部分，肯定能在積分榜有更高排名。」