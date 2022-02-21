英超｜曼聯全靠「神調動」挫列斯聯　蘭歷克盛讚麾下：有進步

英超「玫瑰打吡」，曼聯下半場僅59秒連失兩球，看守領隊蘭歷克「撳掣」隨即奏效，兩名後備兵各建一功，結果以4：2力挫列斯聯。這名德國教頭賽後盛讚球隊有進步，繼續向前四邁進。



兩大英超宿敵曼聯與列斯聯今輪對碰，紅魔鬼先由哈利馬古尼及般奴費南迪斯上半場各建一功領先，列斯聯換邊後59秒極速追平。主帥蘭歷克立即反應，換入費特及艾蘭加，兩名後備兵其後以入球報答「蘭Sir」，結果以4：2力克列斯聯，以46分排第4位。

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後備入替的艾蘭加及費特（右）各建一功，助曼聯力克列斯聯。（Getty Images）

曼聯在領先下被追平，其後無以為繼失分，這個劇本老是常出現，今仗沒有重蹈覆轍，蘭歷克賽後盛讚麾下有進步，「被列斯聯追平的一段時間十分難捱，但球隊撐得過，我認為球隊處理球賽方面進步不少。若果是在2至3個月前，我不肯定球隊能否做到，今仗尤其在最後20分鐘，充份顯示爭勝心，衝擊前四我們不容再有失。」

蘭歷克果敢調動，曼聯全取3分。（Getty Images）

早前傷癒的中場大將普巴，今場在盤扭及傳送皆有不俗表現，但他未能踢足全場，當他被調離場一刻，相信不少球迷亦有疑問，蘭歷克賽後解畫，「普巴上半場表現十分出色，擔任中場中非常稱職，但在60分鐘後出現疲態，畢竟他早前也養傷一段時間，所以我決定作出換人。」

即使普巴及連格退下火線，球隊贏波同樣興奮。（美聯社）

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