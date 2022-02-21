英超｜曼聯全靠「神調動」挫列斯聯　蘭歷克盛讚麾下：有進步

英超「玫瑰打吡」，曼聯下半場僅59秒連失兩球，看守領隊蘭歷克「撳掣」隨即奏效，兩名後備兵各建一功，結果以4：2力挫列斯聯。這名德國教頭賽後盛讚球隊有進步，繼續向前四邁進。
兩大英超宿敵曼聯與列斯聯今輪對碰，紅魔鬼先由哈利馬古尼及般奴費南迪斯上半場各建一功領先，列斯聯換邊後59秒極速追平。主帥蘭歷克立即反應，換入費特及艾蘭加，兩名後備兵其後以入球報答「蘭Sir」，結果以4：2力克列斯聯，以46分排第4位。
曼聯在領先下被追平，其後無以為繼失分，這個劇本老是常出現，今仗沒有重蹈覆轍，蘭歷克賽後盛讚麾下有進步，「被列斯聯追平的一段時間十分難捱，但球隊撐得過，我認為球隊處理球賽方面進步不少。若果是在2至3個月前，我不肯定球隊能否做到，今仗尤其在最後20分鐘，充份顯示爭勝心，衝擊前四我們不容再有失。」
早前傷癒的中場大將普巴，今場在盤扭及傳送皆有不俗表現，但他未能踢足全場，當他被調離場一刻，相信不少球迷亦有疑問，蘭歷克賽後解畫，「普巴上半場表現十分出色，擔任中場中非常稱職，但在60分鐘後出現疲態，畢竟他早前也養傷一段時間，所以我決定作出換人。」
更多英超相關報道：
英超｜狼隊2：1擊敗李斯特城 升上積分榜第7位英超｜憂沙拿傷心 文尼拒利物浦嘉許 終合力創一英超紀錄足球熱話｜蘇馬踢貓遭紐卡素球員球迷對付 不歧視不爆粗卻氣死他英超｜孫興慜卡尼摧毀曼城 追平史上最佳 哥帥一個憂慮恐成真英超｜補時5分鐘失守 曼城２：３負熱刺 15場不敗終止英超｜阿仙奴復仇力挫賓福特 護級份子攜手報捷 林柏特再吞敗英超｜車路士世冠盃奪盃後首戰 薛耶治奠勝驚險絕殺水晶宮英超｜利物浦新三叉戟各建一功 迪亞斯開齋 主場3：1反勝諾域治英超｜迪格蘭賴斯回防解圍變助攻 韋斯咸主場1：1賽和紐卡素英超｜干地評熱刺轉會惹公關危機 解畫稱人數減少斥有人興風作浪