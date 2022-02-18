曼聯爆權力鬥爭C朗欲奪隊長臂章　蘭歷克一舉動削弱馬古尼影響力

曼聯看守領隊蘭歷克又有新煩惱。英國《每日鏡報》報道，C朗拿度及哈利馬古尼就隊長之位發生爭議。最近馬古尼表現低迷，備受批評，C朗有意接替任隊長，以減輕馬古尼的壓力，但馬古尼拒絕。



《每日鏡報》獨家報道，指出曼聯隊中兩位「大佬」的權力鬥爭。曼聯隊長馬古尼今季表現長期低迷，據了解蘭歷克、C朗及馬古尼曾就隊長資格展開討論，C朗願意代替馬古尼擔任隊長，以減輕對方的壓力，但馬古尼拒絕，因為他擔心「一借冇回頭」，永久失去隊長之位。

英媒披露，C朗為減輕馬古尼的壓力，願意接任隊長。（Getty Images）

蘭歷克上任後，叫C朗擔任年輕球員的導師，包括查頓辛祖、麥湯米尼及拉舒福特，令到C朗與馬古尼出現磨擦。馬古尼覺得地位受到挑戰，愈來愈擔心自己在更衣室的影響力減弱，尤其是對年輕球員。

蘭歷克叫C朗擔任年輕球員的導師，令更衣室內權力出現變化。（Getty Images）

C朗就將自己定位為年輕球員的模範，而且他認為需要有個人站出來，帶領每個球員朝同一個方向努力。曼聯的年輕球員也感到矛盾，不知應否效忠於馬古尼，但C朗在更衣室有很大的影響力。

C朗最初也是馬古尼的堅定支持者，但近期有變。（Getty Images）

曼聯的消息人士透露，C朗本來也是支持馬古尼，一直呼籲所有球員撐隊長，但近幾周這種支持隊長的言論減少。消息人士說：「最初，C朗要求球員支持馬古尼，但問題是領隊現在希望C朗成為所有年輕球員的導師。這令到馬古尼變成無兵司令，他是隊長，需要說話，就跟隨C朗的意思，令一切保持和諧。」

馬古尼在2019年以8000萬鎊從李斯特城加盟曼聯，翌年被時任領隊蘇斯克查委任為隊長。