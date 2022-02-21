英超︱曼聯4：2勝列斯聯辛祖般奴齊閃耀　紅魔將帥評分一覽

曼聯作客列斯聯上半場領先兩球，下半場初段兩分鐘內連失兩球，看似又一次要失分。看守領隊蘭歷克見勢色不對，一口氣作出兩個調動，結果憑費特和伊蘭加兩員後備兵各入一球，助曼聯4：2力克列斯聯贏波。
紅魔今場贏波最大功臣，當然是交出一入球兩助攻的般奴費南迪斯，不過近況愈來愈勇的辛祖，同樣功不可沒。
曼聯今仗踢得主動，C朗如常勤力，般奴費南迪斯、辛祖和普巴在進攻上表現亮眼，隊長馬古尼除為球隊先開紀錄外，防守表現亦平穩。
不過今季首度在聯賽獲正選上陣的連格、近期失去正選的雲比沙卡，以至防中麥湯米尼和左閘梳爾的表現均相形失色。門將迪基亞再次作出神勇撲救，可是他在下半場一次誤判，讓列斯聯有機可乘，幾乎鑄成大錯。幸好兩員後備兵費特和伊蘭加一人入一球，曼聯才可在這場大雨滂沱的比賽日全取3分。看守領隊蘭歷克的調動，應記一功。
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曼聯正選陣容（4-2-3-1）：
門將：迪基亞
後衛：梳爾、連迪路夫、馬古尼、雲比沙卡
防守中場：麥湯米尼、普巴
進攻中場：辛祖、般奴費南迪斯、連格
前鋒：C朗拿度
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