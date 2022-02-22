「玻璃」天才基奧斯比羅斯英姿猶在　意乙連過三關入波綻放餘暉

昔日被傷患折磨的天才基奧斯比羅斯，最近在意乙射入一個精彩的入球。儘管他已經35歲，飽經傷患，但技術與靈巧猶在，在中路連過三關入禁區射入。看羅斯的夕陽餘暉，不禁感嘆如果沒有那一次又一次的膝部重傷，他會否在球壇創出更大的成就？
+8
上周六的意乙，史帕作客維琴察，基奧比羅斯為客軍正選上陣。26分鐘，羅斯迎來表演時間，他在娥眉月頂接應，面對對方嚴密的防線，以靈巧的動作及精湛的技術，避開3名維琴察守將的攔截，射入遠柱，為球隊先開紀錄。最終，兩隊踢成1：1完場。
Get 35 year old Giuseppe Rossi back to Old Trafford immediately 😂— Gianni Butticè (@GianniButtice) February 19, 2022
Today in Serie B👇🏼pic.twitter.com/U70GqYA8IZ
羅斯去年到史帕跟操，至11月正式簽下合約，直至季尾，他暫時9次意乙上陣攻入兩球。羅斯是千禧年初的天才球員，於帕爾馬年青軍成長；這位意大利前鋒被曼聯亮中，17歲就來到英超，與碧基被視為曼聯的同期新星，曾被選為曼聯隊內最佳年輕球員及最佳預備組球員。不過，他在曼聯上陣機會不多，於2007年轉投維拉利爾後，愈踢愈好，可惜嚴重傷患接連來襲。
據紀錄，他的膝部傷痕累累，兩次十字韌帶斷裂，一次十字韌帶損傷，一次關節內韌帶撕裂，還有半月板都受過損傷。他還踢過費倫天拿、利雲特、切爾達及熱拿亞等四大聯賽球會。
曼聯小將艾蘭加被掟銀仔仍不失魔性 完場後慶祝動作獲激讚︱英超前港足成員卓耀國再囚4個月 今年1月始出獄：黑暗過會是晨曦蘭歷克質疑列斯聯入球前侵犯般奴 得到球證一句風趣回應｜英超【足球熱話】智利第3級別球隊遭告抄襲 與曼城隊徽有8成似英超｜查頓辛祖一洗「007」污名獲盛讚 舊隊友：證明大家是錯昔日金童韋舒亞失業9個月 為延續足球生涯飄泊異地｜足球轉會世界波呀！澳職蠍子擺尾金球驚動FIFA 教練：有力競爭普斯卡斯獎