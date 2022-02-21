曼聯小將艾蘭加被掟銀仔仍不失魔性　完場後慶祝動作獲激讚︱英超

曼聯翼鋒格連活特因疑毆打女友被無限期停賽，另一新星、來自瑞典的艾蘭加隨即上位，贏盡紅魔球迷歡心。
曼聯在英超4：2擊敗列斯聯，看守領隊蘭歷克下半場被追平後換入費特和艾蘭加，前者上陣後不久即接應查頓辛祖傳送射近柱入網，為球隊再度領先。
然而艾蘭加上前跟隊友慶祝入球時，卻不幸被看台上列斯聯球迷掟銀仔，艾蘭加被擲中後一度倒地並按着頭部，需要由隊醫入場治理。
可是艾蘭加並未有受太大影響，之後更沉住氣，在臨完場前為曼聯射入奠勝一球。他入球後穿過龍門後的通道，一路高舉食指放在嘴前，示意敵對擁疐「收聲」，再在角球旗前剷草，用表現向「兇手」報復。
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雖然艾蘭加具挑釁意味的慶祝，令他比賽最後階段被列斯聯後衛粗野攔截，但似乎未有阻止他的「魔性」。
完場之後，直播鏡頭拍下一幕，看到艾蘭加對住列斯聯球迷，雙手拿起球衣一角，突出胸前曼聯徽章，再用手指指地下，向宿敵表態。這個舉動正合紅魔球迷心意，讚揚艾蘭加「魔性澎湃」，展示出應有的球隊精神及態度。
而列斯聯也有機會因球迷掟銀仔而受英格蘭足總調查，曼聯看守領隊蘭歷克賽後批評襲擊事件絕不應發生，「據我了解，列斯聯已展開調查。我不認為艾蘭加受到影響，他對入球感到十分高興。」
Elanga reminding Leeds fans that they are going down this season pic.twitter.com/9NVpMt9jCN— United Goals ⚽️ (@UnitedGoals__) February 20, 2022
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