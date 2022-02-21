世界波呀！澳職蠍子擺尾金球驚動FIFA　教練：有力競爭普斯卡斯獎

星期日的澳職出現了一球世界波！在西部聯主場贏西悉尼流浪者3：2的聯賽中，主隊左閘加魯斯奧（Ben Garuccio）射入一記精彩絕倫的「蠍子擺尾」式射門，為球隊奠定勝局，就連國際足協的社交網站都轉載入球片段！



這個入球在68分鐘出現，當時西部聯領先2：1，西部聯前鋒阿歷山大比祖域出禁區左路接應，他轉身見到左閘加魯斯奧入楔禁區，便輕輕挑傳入去。

【連環圖看「蠍子擺尾」入球】

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26歲的加魯斯奧發現皮球在他身後上方，便將左腳伸後，以「蠍子擺尾」式射門，射入近柱，幫西部聯拉開到3：1，最後西部聯這場比賽贏3：2。這個也是加魯斯奧今場個人第二球。

當地評述讚歎這個入球：「我看了4次重播，仍然難以置信！」加魯斯奧的世界波在社交網站及討論區流傳，就連國際足協的Twitter都有轉載，叫人欣賞這記「蠍子擺尾」式射門。

"I've seen it four times and I still don't believe it."



Come for the 🦂 goal. Stay for the commentary 😅



A Sunday special from @Bengaruccio 👏pic.twitter.com/B3dFgyZfgc — FIFA.com (@FIFAcom) February 20, 2022

梅開二度的加魯斯奧賽後談到這個入球，他說：「老實講，真的難以置信！這是剎那間的時刻，比祖域出禁區控球，我見到那裏有空間，就跑進去。」

加魯斯奧賽後表示，他只是盡力抬腿博一博。（Getty Images）

「他傳了高波入來，我基本上只能盡力抬腿，我心想：『如果我能夠觸碰到皮球就好了！』實際上，我的腳跟踢到它，我覺得觸球不錯，但我是看不到的。當我抬頭看的時候，它已經入網了。」

「我踢到的時候感覺不錯，因為我在幾星期前的訓練都試過一次，但當時我臉部落地，大家都取笑我。」

西部聯教練艾萊斯（John Aloisi）認為，加魯斯奧的「蠍子擺尾」有力入選普斯卡斯獎，他說：「我都不知他是倒掛還是怎樣射入的，直至我在螢幕上看到重播，我不相信自己所見到的！這是世界波！他很可能入圍普斯卡斯獎，成為世界上的年度金球，希望他贏得到！」