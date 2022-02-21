蘭歷克質疑列斯聯入球前侵犯般奴　得到球證一句風趣回應｜英超

曼聯在周日英超作客贏列斯聯4：2，紅魔在領先2：0之下，在下半場初段一度被追平，但費特洛迪古斯及艾蘭加兩名後備兵建功，幫球隊取勝。曼聯看守領隊蘭歷克賽後表示，他認為列斯聯追平2：2的入球前有犯規，不解視像助理裁判為何沒有發現，他更因此質問球證，結果得到一句令他哭笑不得的神回應。



那個入球在54分鐘出現，本來是曼聯中場般奴費南迪斯在後場控球，但他被列斯聯逼甩，倒戈的丹尼爾占士傳中，造就拉芬夏比洛尼建功，一度為列斯聯追成2：2平手。

拉芬夏比洛尼為列斯聯一度追平2：2。（Getty Images）

曼聯看守領隊蘭歷克認為，般奴被逼甩時，列斯聯賽球員有犯規之嫌，這個入球理判無效。不過，球證保羅泰亞尼（Paul Tierney）當時沒有表示，而視像助理裁判基斯卡雲拿（Chris Kavanagh）審視片段後，認為沒有犯規，列斯聯入球有效。

列斯聯在前場逼搶般奴成功，製造了追平的入球，但蘭歷克認為這個動作有犯規。（網上片段截圖）

儘管曼聯最終贏4：2，但蘭歷克透露賽後有跟球證理論，他說：「對我一個來自德國的人而言，有很多鏟波根本沒有討論的空間。賽後，我跟球證談及般奴在對方扳平前被踢，我說：『聽住！在德國，他們（德國的球證）甚至不會問VAR！』球證風趣地答我：『聽住！或者這個就是你必須要來英格蘭的原因。』」

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