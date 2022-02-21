英超｜查頓辛祖一洗「007」污名獲盛讚　舊隊友：證明大家是錯

查頓辛祖加盟曼聯初期，被譏諷為「007」，融入需時，這名英格蘭新星花了大半季時間，表現愈來愈好，更在「玫瑰打吡」大放異彩，個人交出兩次助攻，並當選今場最佳球員，網民表示「辛祖終於真正加盟」。



曼聯在列斯聯的艾蘭路球場，轟入4球，以4：2力克宿敵，其中兩球來自查頓辛祖（Jadon Sancho）的助攻，先是一記乖巧的傳中，「忍住道力」傳出恰到好處的一球，由般奴費南迪斯近門一頂建功，其後再造就費特勁射近柱破網，再取領先。

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查頓辛祖今仗交出兩個助攻，助曼聯力克列斯聯。（Getty Images）

這名21歲的英軍國腳今仗相當活躍，即使今仗未有進賬，但他在曼聯進攻上甚有貢獻，多次攻勢也是由他策動，全場錄得6次成功盤球過人，20次在敵軍後場成功傳球，加上7次在對方禁區傳送，以數據證明他對列斯聯防線的威脅，他更獲選為今仗的最佳球員。

查頓辛祖在進攻上貢獻良多，賽後獲選為最佳球員。（Getty Images）

查頓辛祖早期加盟曼聯時，未能融入球隊，導致表現平平，更被諷是「007」，7場上陣，0個入球及助攻。辛或如今表現漸入佳境，「曼迷」們終於認同這個7300萬鎊的收購是物超所值，網民盛讚他是特別的球員，直言「真正的辛祖終於加盟」，更指在蘭歷克的指導下，辛祖可以發揮他的能力。

查頓辛祖加盟曼聯初期，曾被稱為「007」。（Twitter截圖）

球迷力撐，舊同事也支持。查頓辛祖曾經與祖迪比寧咸（Jude Bellingham）在多蒙特共事，辛祖先祝賀比寧咸助多蒙特大勝，這名師弟亦向辛祖喊話：「你要繼續證明大家是錯！」

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