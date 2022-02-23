羅馬王子托迪婚變　與相戀20載名模妻子離婚　傳兩人各有外遇

昔日的金童玉女，未能白頭偕老。意大利傳媒披露，「羅馬王子」托迪與相戀20年的妻子芭拉絲（Ilary Blasi）離婚，據報兩人各有外遇。



意大利媒體《Dagospia》周一披露，托迪與妻子離婚，更多意大利報章在周二證實了這個消息。

報道指，托迪先發現妻子芭拉絲有外遇，與她的同事有染，因此他也另結新歡。40歲的芭拉絲是意大利名模，在電視台工作。

「羅馬王子」托迪是意大利的經典球星。（Getty Images）

離婚傳聞已經流傳了超過一日，但托迪夫婦還未有任何闢謠。報道指稱，托迪去年9月45歲生日，芭拉絲也沒有跟他一起慶祝，而且兩人的爭吵愈來愈頻密。

托迪及芭拉絲相戀超過20年，被視為意大利球壇以至全國的金童玉女。兩人在2005年6月共偕連理，育有3名子女。

【金童玉女的幸福時光】

+ 4

兩人曾經有過甜蜜的時光，在2002年3月的羅馬打吡戰，托迪入球後，露出印上「6 unica」的底衫，向入場睇波的女朋友芭拉絲大曬恩愛。「6」在意大利語中寫作「sei」，也有「你是」的意思，而「unica」就是獨一無二，他想跟芭拉絲說「你是獨一無二」。