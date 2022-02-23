車路士歐聯兩大趣怪時刻！芝維爾遭水柱突襲　杜慈激動到「噴膠」

車路士在歐聯16強首回合主場以2：0擊敗里爾，這場比賽出現了兩個趣怪時刻。賽前，芝維爾、列斯占士及赫臣奧杜爾拿住世冠盃獎盃入場，怎料遭受主場水柱攻擊，十分狼狽！在上半場，鏡頭影到車路士主帥杜慈在場邊肉緊督師，他咆哮期間更將口中的口香膠吐了出地上。



車路士早前在世冠盃擊敗彭美拉斯摘冠，昨晚歐聯對里爾是他們捧盃後首場主場比賽，所以賽前向球迷展示獎盃，分享喜悅。

列斯占士、赫臣奧杜爾及芝維爾拿住世冠盃獎盃入場。（Getty Images）

球場灑水系統突然開啟，芝維爾遭水柱攻擊！（Getty Images）

芝維爾、列斯占士及赫臣奧杜爾3名缺陣的球員，就負責擔此重任，他們拿着獎盃，拍掌漫步球場。就在這個喜慶時刻，出現尷尬搞笑的一幕。突然間，球場灑水系統開啟，一條水柱轟向3人，他們趕緊散開，不禁苦笑，電視旁述也笑起來，充滿歡樂。

另一個場面是上半場33分鐘，車路士領隊杜慈在場邊手舞足蹈，並且張開口咆哮呼喝，此時白色的香口膠出現，從他的口中吐了出來。杜慈連忙想用手接，但接不到，最後要從地上拾回香口膠。網民說笑，不知杜慈之後扔了香口膠，還是放回口中繼續「𡁻」？