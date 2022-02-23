英超球星快問快答｜誰是你的兒時偶像？朗拿甸奴迷倒一代球員

撰文：顏銘輝
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英國傳媒《BT Sport》日前發布片段，訪問了26名英超球員，快問快答，詢問他們小時候成長時最喜歡的球星或者偶像。當中有6人不約而同提及「細哨」朗拿甸奴，讚賞他的快樂足球及技術，是片段中最常見的球星偶像；其次是法國名宿施丹，有4名現役球星視他為偶像。

在這段4分鐘的片段中，有26名英超球星講到他們的成長時的足球偶像，當中利物浦中堅華基爾雲迪積克、前鋒沙迪奧文尼、曼聯中場般奴費南迪斯、查頓辛祖、水晶宮前鋒韋費特沙夏及韋斯咸前鋒米查利安東尼奧，皆視巴西名宿「細哨」朗拿甸奴為偶像。

般奴喜歡朗拿甸奴的快樂足球。（網上片段截圖）

技術以外，朗拿甸奴的風格及魅力吸引了一代球員。雲迪積克解釋，朗拿甸奴的足球充滿快樂，般奴的解釋也是似，喜歡朗拿甸奴踢波時的那種快樂。朗拿甸奴之外，施丹是另一名熱門偶像，洛里斯、穆罕默德沙拿都是他的粉絲。

多位英超球星都表示朗拿甸奴是他們成長時的偶像。（Getty Images）

大多球星的偶像都很合理，例如孫興慜會選國家隊前輩朴智星，列斯占士會選球會名將杜奧巴。曼城中場奇雲迪布尼的答案算幾令人意外，還以為他小時候會喜歡中場大師，原來他的偶像是門前殺手奧雲，就連負責訪問的編導都表示第一次有人提奧雲。李斯特城門將卡斯柏舒米高就沒有如大家估計那樣答父親舒米高，他小時候的偶像是「奧脫福大帝」簡東拿。

【即睇英超球星偶像片段】

較令人摸不着頭腦的是馬列斯，他的答案是美斯。其實視美斯為兒時或成長期偶像是很正常的，但馬列斯其實只比美斯年輕3歲，所以有網民懷疑馬列斯是誤解了問題。

31歲的馬列斯表示，他成長時的偶像是34歲的美斯。（網上片段截圖）

英超球星們的偶像大多是上一輩名震球壇的人物，只有李城射手占美華迪的偶像名氣較弱，那人是錫周三在80至90年代的名將大衛靴斯（David Hirst）。華迪在錫菲出世及成長，又是錫周三青訓出身。他曾經表示，小時候的目標就要成為像大衛靴斯一樣的前鋒，為錫周三不斷入波。

華迪的偶像真的未必人人認識。（網上片段截圖）
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