LEGO班拿貝球場即將推出｜皇馬球迷不容錯過　多角度圖片先睹為快

皇家馬德里球迷注意！LEGO班拿貝球場即將發售！

玩具生產商樂高LEGO日前宣布，與皇馬合作推出班拿貝球場模型。LEGO班拿貝球場已經在官方網站出現，於3月1日正式發售。



繼曼聯的奧脫福以及巴塞隆拿的魯營之後，LEGO推出第三款歐洲球會主場模型，這次輪到皇馬的班拿貝球場。LEGO上周四公布推出班拿貝球場模型，相關資料已經在官網出現，定價為349.99美元，將於3月1日發售。

【多角度看LEGO班拿貝球場】

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LEGO班拿貝球場由5876件配件組成，比之前的奧脫福（3898件）及魯營（5509件）更加複雜，適合18歲以上的玩家。砌完之後，這座模型高14厘米，闊44厘米，深38厘米。

班拿貝球場於1947年建成，LEGO與皇馬推出這款模型，慶祝球場的75歲生日。模型復刻球場上多項經典設計，例如坐落於4個角落角樓，還有通道及梯間；在球場外，有皇馬的隊徽及隊巴，看台上亦有球隊名字。