墨西哥賽首圈打到半夜5點　薩維列夫創最夜完場紀錄｜網球熱話

打網球都要「通頂」！在墨西哥公開賽首圈，德國球手阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）周一深夜以盤數2：1反勝美國球手布斯比（Jenson Brooksby）。當比賽完場時，已經是深夜4時55分，成為史上最夜完場的職業網球比賽。



考慮到墨西哥的天氣，比賽由晚上6時起舉行。（美聯社）

要打到幾乎清晨5時，單靠一場3盤比賽當然很難做到，原來剛巧有3場馬拉松式比賽一起出現。墨西哥網賽周一在主場館安排了3場比賽，基於當地炎熱潮濕的天氣，不早於晚上6時開賽。

伊斯拿打了3小時13分鐘晉級，以為這場已經很長時間？更長的還在後面。（美聯社）

當晚首場比賽由伊斯拿（John Isner）對華達斯高（Fernando Verdasco），首盤伊斯拿贏7：5，跟住兩盤都要打到決勝局，由伊斯拿贏盤數2：1晉級。這場比賽打了3小時13分鐘之久，後來就會發現，這場已是當晚耗時最短的比賽。

高斯洛夫打了3小時21分鐘淘汰迪米杜夫，創下墨西哥賽的紀錄。（美聯社）

第二場由美國的高斯洛夫（Stefan Kozlov）對保加利亞的迪米杜夫（Grigor Dimitrov），首盤兩人打到決勝局，高斯洛夫先拔頭籌。及後，迪米杜夫以7：5追平，到最後一盤高斯洛夫贏6：3，以盤數2：1晉級。這場比賽更誇張，兩人打了3小時21分鐘，刷新墨西哥網賽的最長比數紀錄。

結果，到深夜1時半，才能上演壓軸薩維列夫對布斯比的比賽。布斯比首盤贏6：3，到第二盤就精彩了，兩人鬥到決勝局，薩維列夫一救再救，險贏細分12：10，追平盤數。單計第二盤，兩人已經用了1小時51分。最後一盤薩維列夫速戰速決，贏6：2晉級，這場打了3小時20分鐘，差點打破上一場的紀錄。

與薩維列夫一同創紀錄的布斯比。（美聯社）

不過，在之前兩場馬拉松式比賽的加持下，薩維列夫及布斯比締造了一項紀錄。他們完場時，已經是深夜4時55分，成為史上最夜完場的職業網球比賽。前紀錄是2008年的澳網，曉域（Lleyton Hewitt）及巴格達迪斯（Marcos Baghdatis）打到深夜4時34分。

這個最夜完場的網壇紀錄不應只屬於薩維列夫及布斯比，應該屬於當晚比賽所有6位球手。（Twitter）

薩維列夫是這項賽事的衛冕球手，他在賽後說：「我現在很開心贏波，我不知布斯比的感受。一定會覺得很辛苦但高興，成為歷史的一部分！這是一場不可思議的較量！」薩維列夫周二可以好好休息及睡覺，他的下場比賽在當地時間周三晚上演，面對同鄉高祖斯錫（Peter Gojowczyk），而高斯洛夫在同一晚就要硬撼拿度。