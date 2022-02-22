祖高域「澳網風波」後杜拜賽旗開得勝　坦言難入境美國參加大師賽

網球男單世界排名第1的祖高域（Novak Djokovic），在缺席澳網的風波後，今年首度出戰比賽，於杜拜網球錦標賽直落兩盤淘汰穆薩迪（Lorenzo Musetti）晉級。

現場球迷十分支持祖高域，為他歡呼拍掌，拉起塞爾維亞國旗；祖高域非常開心，賽後更向四面看台隔空送上擁抱。



有球迷帶上塞爾維亞國旗，支持祖高域。（美聯社）

34歲的祖高域未有接種新冠疫苗，上月被拒入境澳洲，引發軒然大波，他最後遭遣返出境，未能參加澳網。昨晚（21日），他參加澳網風波後首場比賽，也是他今年首戰，於杜拜網球錦標賽首圈面對19歲意大利小將穆薩迪。

【祖高域入場時受到熱烈歡迎】

Huge cheers for Novak Djokovic as he walks onto court to make his tennis return in Dubai.pic.twitter.com/Uj2ywUZFnI — Sam Street (@samstreetwrites) February 21, 2022

5次贏得這項賽事冠軍的祖高域，未有受到考驗，救到全部7次破發分，花了1小時14分鐘，直落兩盤贏6：3晉級。

由於入境阿聯酋並沒有強制使用疫苗護照，祖高域可以如常參與這項賽事。他滿意場上發揮，能夠直落兩盤勝出，「尤其是我有兩個半月、近乎3個月沒有比賽了。」

19歲意大利小將穆薩迪。（Getty Images）

祖高域沒有受到考驗，直落兩盤贏波。（Getty Images）

在疫苗爭議下，祖高域今場受現場球迷的熱烈歡迎。他賽後說：「這是最好的待遇了！離我上次參加比賽，已經有一段日子。這是我開始球季最好的地方。我今晚經歷了最好的體驗，非常感謝你們的支持及歡迎我。」比賽完結後，對手穆薩迪亦照慣例跟祖高域來個擁抱，沒有因為他未注射疫苗而改變做法。

為答謝球迷，祖高域賽後向四面看台都做了一個動作：將雙手放在胸前，跟住向前向外推出去，既像將自己的心送給球迷，也像隔空擁抱。

【祖高域賽後答謝球迷支持】

World number one Novak Djokovic back to winning ways on his return to the court in Dubai today.



Strange times when you're detained twice and deported from Australia while you're trying to do your job, but it's ok in the UAE. pic.twitter.com/RachgrhXtK — Adalia Brand (@BrandAdalia) February 21, 2022

除了球迷外，祖高域表示受到賽事大部分球手的友善歡迎，他說：「非常感謝他們，至少有種理解。同行的支持非常重要，因為我見到他們的時間甚至比家人多。我非常在意跟他們的關係。」

談到疫苗爭議是否影響形象，祖高域說：「我真的不知道。當然，在上個月，整體正面的報道並不多。我覺得事情可能有改變，我希望吧，但我知道仍然有很多猜測及人們的質疑。」

祖高域慶祝拜杜賽旗開得勝。（Getty Images）

按慣例，祖高域3月會去參加印第安韋爾斯網球大師賽，但今年可能難以成行，他賽後說：「如果按今日的情況，我不能入境美國。如果是今日的準則，我是無法參賽的，但看看之後的變化吧，我的意思是，或者未來幾周會有變。」