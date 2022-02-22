祖高域「澳網風波」後杜拜賽旗開得勝　坦言難入境美國參加大師賽

網球男單世界排名第1的祖高域（Novak Djokovic），在缺席澳網的風波後，今年首度出戰比賽，於杜拜網球錦標賽直落兩盤淘汰穆薩迪（Lorenzo Musetti）晉級。
現場球迷十分支持祖高域，為他歡呼拍掌，拉起塞爾維亞國旗；祖高域非常開心，賽後更向四面看台隔空送上擁抱。
34歲的祖高域未有接種新冠疫苗，上月被拒入境澳洲，引發軒然大波，他最後遭遣返出境，未能參加澳網。昨晚（21日），他參加澳網風波後首場比賽，也是他今年首戰，於杜拜網球錦標賽首圈面對19歲意大利小將穆薩迪。
【祖高域入場時受到熱烈歡迎】
Huge cheers for Novak Djokovic as he walks onto court to make his tennis return in Dubai.pic.twitter.com/Uj2ywUZFnI— Sam Street (@samstreetwrites) February 21, 2022
5次贏得這項賽事冠軍的祖高域，未有受到考驗，救到全部7次破發分，花了1小時14分鐘，直落兩盤贏6：3晉級。
由於入境阿聯酋並沒有強制使用疫苗護照，祖高域可以如常參與這項賽事。他滿意場上發揮，能夠直落兩盤勝出，「尤其是我有兩個半月、近乎3個月沒有比賽了。」
在疫苗爭議下，祖高域今場受現場球迷的熱烈歡迎。他賽後說：「這是最好的待遇了！離我上次參加比賽，已經有一段日子。這是我開始球季最好的地方。我今晚經歷了最好的體驗，非常感謝你們的支持及歡迎我。」比賽完結後，對手穆薩迪亦照慣例跟祖高域來個擁抱，沒有因為他未注射疫苗而改變做法。
為答謝球迷，祖高域賽後向四面看台都做了一個動作：將雙手放在胸前，跟住向前向外推出去，既像將自己的心送給球迷，也像隔空擁抱。
【祖高域賽後答謝球迷支持】
World number one Novak Djokovic back to winning ways on his return to the court in Dubai today.— Adalia Brand (@BrandAdalia) February 21, 2022
Strange times when you're detained twice and deported from Australia while you're trying to do your job, but it's ok in the UAE. pic.twitter.com/RachgrhXtK
除了球迷外，祖高域表示受到賽事大部分球手的友善歡迎，他說：「非常感謝他們，至少有種理解。同行的支持非常重要，因為我見到他們的時間甚至比家人多。我非常在意跟他們的關係。」
談到疫苗爭議是否影響形象，祖高域說：「我真的不知道。當然，在上個月，整體正面的報道並不多。我覺得事情可能有改變，我希望吧，但我知道仍然有很多猜測及人們的質疑。」
按慣例，祖高域3月會去參加印第安韋爾斯網球大師賽，但今年可能難以成行，他賽後說：「如果按今日的情況，我不能入境美國。如果是今日的準則，我是無法參賽的，但看看之後的變化吧，我的意思是，或者未來幾周會有變。」