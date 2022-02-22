網球｜祖高域風波後復戰　拿度護友試圖淡化傳媒炒作

祖高域在澳網風波後首度出賽，於杜拜網球錦標賽旗開得勝；拿度今周也將自澳網封王後於墨西哥回歸賽事，對於記者再提及祖高域的疫苗爭議，該西班牙名將淡化傳媒炒作表示，「這只是苦難世界中的小事」。
祖高域在周一晚上重返ATP巡迴賽，於杜拜網球錦標賽首圈以直落兩盤擊敗19歲意大利小將穆薩迪。
另一邊廂，拿度亦於明日出戰墨西哥公開賽，這名21次大滿貫冠軍得主，在受訪時為「老對手」祖高域講話：「接種疫苗也好，未接種也好，就讓他可以再次參賽。」
拿度續指，對於網球壇和20次大滿貫冠軍祖高域來說，可以參加大滿貫當然是更好的選擇，「這將影響他的歷史，無論他能否上場，都會影響他自己。」
該西班牙名將試圖淡化傳媒的炒作，並說：「我們正在談論一個苦難世界中的小事。」
拿度在墨西哥公開賽被列為4號種子，他將在周三出戰美國球手古特拿（Denis Kudla）。
【祖高域杜拜賽後答謝球迷支持】
World number one Novak Djokovic back to winning ways on his return to the court in Dubai today.— Adalia Brand (@BrandAdalia) February 21, 2022
Strange times when you're detained twice and deported from Australia while you're trying to do your job, but it's ok in the UAE. pic.twitter.com/RachgrhXtK
祖高域坦承行為自私 以更強大決心重返網壇 劍指巴黎奧運｜網球祖高域否認反疫苗 稱捍衛身體自主權比獎盃重要｜網球體育熱話｜祖高域終「屈服」接種疫苗 傳拿度澳網封王成催化網球｜費達拿世界排名錄21年最低 祖高域無緣澳網仍穩坐「一哥」澳網｜祖高域即將退位 麥維迪夫有望2月成為新球王祖高域風波後續 交檢測報告申豁免入境惹偽造疑雲祖高域有意出戰2023澳網 澳網總監指餘波未了因溝通不良F1｜人少好辦事？ 澳洲站防疫一刀切 避免祖高域式尷尬祖高域成反面教材 澳洲提醒11屆世界衝浪冠軍接種疫苗沒例外