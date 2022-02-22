網球｜祖高域風波後復戰　拿度護友試圖淡化傳媒炒作

祖高域在澳網風波後首度出賽，於杜拜網球錦標賽旗開得勝；拿度今周也將自澳網封王後於墨西哥回歸賽事，對於記者再提及祖高域的疫苗爭議，該西班牙名將淡化傳媒炒作表示，「這只是苦難世界中的小事」。



祖高域在周一晚上重返ATP巡迴賽，於杜拜網球錦標賽首圈以直落兩盤擊敗19歲意大利小將穆薩迪。

祖高域在澳網風波後首場比賽旗開得勝。（Getty Images）

另一邊廂，拿度亦於明日出戰墨西哥公開賽，這名21次大滿貫冠軍得主，在受訪時為「老對手」祖高域講話：「接種疫苗也好，未接種也好，就讓他可以再次參賽。」

拿度希望大家不要再以祖高域炒作。（Getty Images）

拿度續指，對於網球壇和20次大滿貫冠軍祖高域來說，可以參加大滿貫當然是更好的選擇，「這將影響他的歷史，無論他能否上場，都會影響他自己。」

該西班牙名將試圖淡化傳媒的炒作，並說：「我們正在談論一個苦難世界中的小事。」

拿度在墨西哥公開賽被列為4號種子，他將在周三出戰美國球手古特拿（Denis Kudla）。

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