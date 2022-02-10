網球｜澳網冠軍黃澤林轉戰埃及賽　今夥拍美網男單冠軍爭入4強

港將黃澤林上月夥拍美國球手葛原般奴贏得澳網青年組男子雙打冠軍，日前他與西班牙球手利干出戰ITF職業巡迴賽沙姆沙伊赫站，在男雙首圈過關後將於今晚（10日）硬撼頭號種子組合，爭奪4強席位。



在美網與澳網連奪兩項大滿貫冠軍的黃澤林（Coleman），在今站未有再夥拍澳網青年組雙金王葛原般奴，轉與19歲西班牙球手Daniel Rincon出戰男雙賽事，後者來頭不小，是去年美網青年組男單冠軍得主。

黃澤林上月夥拍美國球手葛原般奴贏得澳網青年組男子雙打冠軍，創下香港歷史。（Getty Images）

Coleman在周二（8日）夥拍Daniel Rincon於男雙首圈迎戰希臘組合，未受考驗下直落兩盤（6：3、6：3）過關，將在周四晚上7時硬撼頭號種子的捷克組合，力爭四強席位。

此外，Coleman日前已在男單資格賽出局，無緣正賽。

黃澤林青年組男雙稱霸創歷史 連奪兩項大滿貫錦標

黃澤林將在今晚力爭打入4強。（香港網球總會）

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