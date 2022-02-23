桌球｜吳安儀談生涯職業賽首勝：今次終於做到　獲勝一刻鬆口氣

「四眼Cue后」吳安儀日前在威爾斯桌球公開賽外圍賽擊敗中國球手吳宜澤，生涯第一次打在職業賽獲勝，也成為繼名將伊雲絲（Reanne Evans）在2017年在世界錦標賽取得勝仗以來，首位在職業賽獲得單場勝利的女子球手。

安儀接受世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，WST）訪問，認為這次勝利大大增強她的信心。



吳安儀打入正賽後，將會在首圈鬥曾4次奪得排名賽冠軍的「機師」卡達（Ali Carter），她向ＷST坦言十分期待下周到紐頓樸特出戰威爾斯公開賽：「對上兩次我能打入正賽階段，也是因為外卡，今次憑自己能力取得晉級資格，感覺真的很好。」她表示非常期待對卡達，「那將是一場很難打的比賽，但我會一步一步來，去享受賽事、也享受比賽場地。」

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吳安儀終於取得自己在職業賽的第一勝。（Twitter）

回想在外圍賽擊敗吳宜澤一刻，吳安儀道：「我很興奮，尤其今季我曾經險些擊敗梅菲（Shaun Murpy）和史迪文（Craig Steadman），所以我終於做到（在職業賽獲勝）時，感覺立刻鬆了一口氣。」她表示自己過往即使落敗也從經驗中學習，「今次我處理得更好、也打得更好了。」

「最後一局時，我成功起Break，第一球便打入袋、藍波的處理也很好，當時已知道這是大好機會，而我只需冷靜地保持優勢。之後每一次pot波，我也盡量處理得更簡單。這場勝仗增強了我的信心，我已不需要再去擔心自己是否能（在職業賽）晉級了，因為我已做到過，也知道自己有能力去做，希望未來也能保持水準。」

吳安儀接受WST訪問時，指這場勝仗給予她莫大信心。（Twitter）

上季女子世界錦標賽，泰國球手Nutcharut Wongharuthai擊敗安儀奪冠，意味她來季也會以外卡資格出戰職業賽，安儀對此表示期待：「我為她感到高興，雖然當時對於輸給她感到很失望，但她很年輕，出戰職業賽會進步得很快，更多女子球手參加也會令外界更留意女子桌球。」

安儀又強調：「出戰職業賽對我們（女子球手）來說既是大好機會，也充滿壓力……我們彼此互相支持，這大有幫助。」