桌球︱單手出杆救士碌架兼得分　威廉斯挫中國顏丙濤：咁打舒服啲

「黃金左手」馬克威廉斯（Mark Williams）再展奇技，於世界桌球大師賽單手神救「士碌架」兼入波，令對手中國的顏丙濤衛冕失敗。
世界桌球大師賽周日展開，衛冕的中國球手顏丙濤於首圈16強鬥威爾斯老將馬克威廉斯。顏丙濤上半段首四局後曾領先3：1，但第5局威廉斯一次精彩救波，成為全場轉捩點。
馬克威廉斯單手出杆勇救士碌架撞入粉紅波逐格睇：（按圗放大）
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威廉斯於該局一直領先，打到枱面剩粉紅波跟黑波時已帶開16分，但顏丙濤未有放棄，嘗試set「士碌架」令對方罰分。顏丙濤將粉紅波及黑波「有咁遠分咁遠」，分別貼近波枱上下方，並把白波「藏」在黑波後。
可是有「黃金左手」之稱的威廉斯未驚過，他未有如常地使用另一隻手按枱協助瞄準及穩定球杆，只用左手出杆，結果白波撞邊後成功擊中粉紅波，更有運地入袋，令他拿下這局。
威廉斯在粉紅波將近撞入前，已高舉右手揮舞食指慶祝，其型爆舉動也贏得現場球迷掌聲，相反對手顏丙濤卻似乎有點無奈，只能喝口水「定定驚」。
結果威廉斯在這局後再連贏3局，以6：4反勝顏丙濤晉級，8強會鬥淘汰另一中國球手趙心童的希堅斯。他在賽後受訪時表示，單手出杆不是偶然：「我並非不尊重對手。我在練習時經常這樣做，因為感覺會舒服一點。況且通常我都會打入，所以為何不單手打？」
Hey @markwil147, bet you can’t pot frame ball pink one handed whilst snookered behind the black?— Out Of Context Snooker (@OOCSnooker) January 9, 2022
Mark: pic.twitter.com/kbaPM6cCH0
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