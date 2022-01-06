桌球︱梅菲批中國小將業餘後收死亡恐嚇　為言論致歉：我非輸不起

英國桌球手梅菲（Shaun Murphy）就早前在輸給中國小將後，批評「業餘球手不配參加職業賽」道歉。他認為自己發言時機不對，但強調觀點無誤。



梅菲早前在英國桌球錦標賽首輪不敵中國19歲球手斯佳輝出局，賽後他指對方「根本不應出現在場上」，直言業餘球手不應該參賽，否則是對職業球手不公平。

中國19歲球手斯佳輝曾被梅菲批為業餘球手，認為他不應參賽。（World Snooker Tour）

梅菲這番言論引起軒然大波，事件在桌球界熱烈討論，包括奧蘇利雲等球手都把矛頭指向他，更令他受到死亡恐嚇。「我在高速公路駕車時，旁邊有人在貨車裏辱罵我。我當時想，我只是談論桌球，我又不是英國首相！我在社交網站上也被網民惡毒地人身攻擊。」

梅菲認為事件被小題大做，根本沒有人真正關心哪個球員有資格參賽，「這些人之前從未對桌球有這麼大興趣，很不可思議。我不認為那言論有多惡劣，我也不是刷存在感，這是內心真實想法，但沒想到演變成這樣。」

梅菲就事件向球迷及斯佳輝道歉。（Getty Images）

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「如果時光倒流，我不會說這番話」

他堅持自己「業餘球員不配參加職業比賽」的觀點正確，也始終如一，只是時機不對，不應在輸給中國球手斯佳輝後發表，因此向對方致歉。「斯佳輝拿到一場可說是職業生涯最重要的勝利，我的言論也許搶走了他的光芒。我心生悔意，如果時光倒流，我不會說出這番話。」

梅菲難免被貼上「輸不起」的標籤，但他強調事實並非如此，「我尊重失敗者，而當我成為失敗者時，也會輸得非常體面，給對手讚賞。我只是偶爾出現一個小瑕疵，希望不要玷污我多年以來保持的良好形象。我不想重蹈覆轍，會努力學習，避免面對問題時就情緒化地應對。」

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