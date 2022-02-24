烏克蘭俄羅斯球手合作反勝奪冠　俄球手：運動讓人團結｜網球

俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，但在體育世界中，兩國球員剛剛合作取勝。

俄羅斯與烏克蘭網球手魯比夫（Andrey Rublev）和莫查諾夫（Denys Molchanov）於馬賽舉行的13公開賽(Open 13)拿下雙打冠軍，更表示對局勢的看法。



周四（24日）俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布在烏克蘭展開特別軍事行動，多個城市傳出爆炸聲。雖然戰火蔓延，但球場似乎在平行時空，皆因兩國的運動員剛合作拿下雙打冠軍，和諧雙贏。

俄羅斯的魯比夫（右）與烏克蘭網球手莫查諾夫（左）於馬賽舉行的13公開賽(Open 13)拿下雙打冠軍（13 Open Instagram）

魯比夫和莫查諾夫一同擊退日本的麥拉倫勉和Raven Klaasen，4：6、7：5、10：7苦戰獲勝。雖然勝負仍兵家常事，但俄烏合作的勝利在此時此刻卻意義重大。

兩人相差10歲，但早已是好友，動盪局勢無礙友情。其中，魯比夫受訪說：「我們都是普通人，不參與政治，只是專心打球；就算大家都只為自己支持的球隊或球手加油，運動是可以讓人團結，很簡單，我希望一切和平。」