網球熱話︱蒙菲斯埋怨疫苗後遺症　打完第三針遲遲未能復出

撰文：吳慕兒
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法國網球一哥蒙菲斯（Gaël Monfils）自從3星期前法國南部公開賽次圈出局後，便未再參賽，下星期的台維斯盃他仍未能復出。
另一法國球手查迪（Jeremy Chardy），更是自去年夏天之後，至今仍絕跡賽場。二人的問題，不約而同直指新冠肺炎疫苗。

35歲的蒙菲斯認為，近期遲遲未能復出，與新冠肺炎疫苗有關。（Getty Images）

現時世界排名25的蒙菲斯，即使已屆35歲，狀態仍保持得相當好，今年1月初贏得阿德萊德國際賽，之後在澳洲網球公開賽（澳網）亦戰8強階段。

可是之後他回到法國，在蒙比利埃出戰法國南部公開賽（Open Sud de France）時，被列為賽事3號種子的他，意外在次圈被世界排名75位的瑞典球手伊馬（Mikael Ymer）以6：1、6：2直落兩盤兼一面倒姿態擯出局。此後3個星期至今，已退出數個比賽，他在Twitter交代近況時，說出問題可能與疫苗有關。

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蒙菲斯在Twitter稱，懷疑接種第三針疫苗後身體出現小問題。（Twitter）

蒙菲斯疑注射加強劑後出問題

蒙菲斯說：「大家好，在我近日接連退出賽事後，想告訴各位一些消息。我有一些健康小毛病，可能是我注射第三針疫苗後產生的。」他續稱，「聽從醫生指示，我決定休息一些時間。因此不幸地，我不能出戰下星期舉行的台維斯盃，希望我可以趕及回到美國。」

3月份美國有兩項1000積分的ATP大賽，先是3月10日開打的印第安納威爾斯公開賽，繼而是3月23日上演的邁阿密公開賽。換言之，他最快也要3月中之前才能復出。

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法國球手查迪自2021年9月初美國公開賽至今，消失賽場超過半年。（Getty Images）

查迪：我後悔打疫苗

蒙菲斯已非首名懷疑受疫苗副作用影響，被迫暫時離開球場的法國球手。最高世界排名25位的查迪，自去年夏天接種疫苗並有不良反應以來，一直避戰至今。他當時接受法國《隊報》時稱，接種疫苗後身體出現「一連串的問題」，不能訓練和比賽，令賽季提早終結。

「自從我注射疫苗，身體便出現問題，一連串的問題，令我不能練習，不能比賽。」同是35歲的查迪表示，「為確保將來不會再有問題，我選擇花更長時間治療。」他直言，「我很悔打疫苗，但我實在無法估計得到……今次是歷來首次在我腦海中出現『下季會是我生涯最後一季』的念頭。」

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祖高域是現時男單世界排名頭100位球手中，唯一一個沒有注射疫苗的。（Getty Images）

如今新球季已經展開，距離他對上一場比賽經已相隔超過半年，查迪依然後出無期，他的最新世界排名，已進一步跌至138位。唯一值得慶賀的是，他的情況似乎逐漸好轉，今年1月中已可回到網球場練習。

環球疫情下，全球大部分所有國家均設有入境限制，除因健康問題或特定原因獲豁免外，各地政府希望入境人士已注射疫苗。早前男子網球「一哥」祖高域便因未有接種疫苗掀起重大風波，終被澳洲政府遞解出境，無法衛冕澳網。即使如此，他至今堅守立場，令他成為男子單打世界排名頭100位球手之中，唯一一個仍未注射新冠疫苗的。

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