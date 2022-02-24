網球熱話︱澳洲球手離奇方式受傷退賽　為一時有型慘變獨眼龍

澳洲網球手米文（John Millman）在墨西哥公開賽離奇退賽，原因竟是自己「扮有型」所導致，令人哭笑不得。
墨西哥網球公開賽趣事一籮籮，除了有德國球手阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）兩度成為主角，來自澳洲的米文亦在男單首圈提供笑料一則。
米文當時面對美國好手基安（Marcos Giron），首盤雙方戰至決勝局，米文僅負。次盤米文再落後0：1，輪到他的發球局，基安輕力把球打向米文，好讓他開波。
米文卻突然扮有型，背對基安並嘗試用後手控制來球，結果揮拍後網球直接彈向米文右眼，他痛苦掩眼坐在地上。
澳洲球手扮有型，離奇受傷退賽逐格：（按圗放大）
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米文其後申請暫停，經即場治理後雖一度回到場上繼續比賽，不過最終在第三局時仍遺憾退賽。
他之後在Instagram發布限時動態，貼出自己右眼被紗布蓋住、變成「獨眼龍」的照片，還擺出勝利手勢，寫道：「永遠都要注意球（Always got to watch the ball）」，令人哭笑不得。
有關受傷片段在Twitter流傳，有澳洲記者更直言，「我從沒看過這種受傷方式」。而其他網民就形容，今次事件「超離奇」，是「怪誕的意外」及「滑稽可笑的受傷」。
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