網球熱話︱澳洲球手離奇方式受傷退賽　為一時有型慘變獨眼龍

澳洲網球手米文(John Millman)在墨西哥公開賽離奇退賽,原因竟是自己「扮有型」所導致,令人哭笑不得。



墨西哥網球公開賽趣事一籮籮,除了有德國球手阿歷山大薩維列夫(Alexander Zverev)兩度成為主角,來自澳洲的米文亦在男單首圈提供笑料一則。

澳洲球手米文在墨西哥公開賽中離奇退賽。(Getty Images)

米文當時面對美國好手基安(Marcos Giron),首盤雙方戰至決勝局,米文僅負。次盤米文再落後0:1,輪到他的發球局,基安輕力把球打向米文,好讓他開波。

米文卻突然扮有型,背對基安並嘗試用後手控制來球,結果揮拍後網球直接彈向米文右眼,他痛苦掩眼坐在地上。

澳洲球手扮有型,離奇受傷退賽逐格:(按圗放大)

米文其後申請暫停,經即場治理後雖一度回到場上繼續比賽,不過最終在第三局時仍遺憾退賽。

他之後在Instagram發布限時動態,貼出自己右眼被紗布蓋住、變成「獨眼龍」的照片,還擺出勝利手勢,寫道:「永遠都要注意球(Always got to watch the ball)」,令人哭笑不得。

米文事後在IG表示自己沒有大礙。(IG@johnnyhm)

有關受傷片段在Twitter流傳,有澳洲記者更直言,「我從沒看過這種受傷方式」。而其他網民就形容,今次事件「超離奇」,是「怪誕的意外」及「滑稽可笑的受傷」。