網球︱男單世三薩維列夫不服判決　球拍狂打裁判席：他X的白痴

東京奧運網球男單金牌得主、德國球手阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），在墨西哥公開賽雙打輸波後發脾氣，激動地用球拍打向裁判席，結果被大會取消單打參賽資格。



薩維列夫周一深夜在墨西哥公開賽首圈晉級。由於該場比賽完結時已是當地早上4時55分，是史上最夜完場的職業網球比賽，令薩維列夫成為主角。

薩維列夫日前單打首圈等到半夜才開波，第二盤打了近兩小時，最後打到接近5時才贏波。（美聯社）

這位現時男單世界排名第三的球手，周三卻再因負面新聞登上報章。事緣他夥拍巴西球手梅路（Marcelo Melo）出戰雙打賽事，首圈以2：6、6：4、6：10落敗。

其中在決勝盤的「Super Tiebreak」，當時薩維列夫一方落後6：8，對手接發球過網，落點貼近邊線，梅路欲救無從，球證判對手得分。然而透過慢鏡，此球有出界之嫌，現場觀眾也起哄，令薩維列夫十分氣憤，向裁判投訴，並以「他X的白痴」稱呼對方。

薩維列夫完場後仍十分氣憤，用球拍打向裁判席。（網上截圖）

結果薩維列夫一方再輸1分出局，他對該判決仍「懷恨在心」，完場後跟對手握過手，便走近主裁判，瞄準對方的腳部，以網球拍兩度擊打裁判櫈。

薩維列夫的舉動引起球迷一片譁然，幸裁判十分冷靜，也下意識抬高右腳避開攻擊。薩維列夫一度返回座位休息，但很快又按捺不住站起身，走近裁判大聲辱罵，「你他X的破壞了整場他X的比賽！」並再怒打裁判櫈。

薩維列夫終因事件被DQ，原先已晉級的單打賽事，亦無法參與。（美聯社）

大會終以「欠缺體育精神的行為」作理由，取消薩維列夫的參賽資格，他在單打次圈的對手——同鄉高祖斯錫（Peter Gojowczyk）將自動晉級。而薩維列夫亦有機會被職業網球協會ATP追加罰款或禁賽。