網球｜大坂直美突回顧東京奧運感悲傷　發文獲大威及何詩蓓支持

日本網球好手大坂直美上月在澳網32強止步、衛冕失利，目前世界排名跌至第80，日前她突然在社交媒體回顧去年東京奧運的懊悔之情。



大阪直美在Instagram寫下悲傷感言，憶述在東京奧運會上，自己對於處理在主場觀眾面前比賽所帶來壓力的方式，感到遺憾。

大阪直美日前回顧了去年為日本點燃聖火車的東京奧運。（Instagram）

儘管主場出賽，更被視為奪金熱門，但這位四屆大滿貫冠軍在奧運女單16強意外失利，未能在主場球迷面前贏得獎牌。

大坂指未知是否因為冬季奧運會，她在不禁回想起在東京的經歷，大坂在文中承認她很後悔沒有更享受過程，「我對整個經歷感到後悔，有一種深深的傷感，因為我沒有更好地去享受那段時光。」她在長文中寫道。

大坂直美表示後悔沒有好好享受奧運的時光。（Instagram）

「不敢相信的是，我雖然參加了東京奧運，卻未能從中找到快樂。」不過，大阪續指這段經歷，對她未來的生活非常重要，她會充分利用時間，嘗試在未來更多事情中找到樂趣。

大坂直美的發文，引來美國網球名將雲露絲威廉絲（Venus Williams）的留言支持鼓勵，香港游泳代表何詩蓓亦有「畀Like」支持。

東京奧運銀牌何詩蓓亦有「畀Like」支持大坂直美。（截圖）

大坂直美在2021年底休息了一段時間，試圖改善心理健康。她曾在法國網球公開賽明言為心理健康而不參加賽後記者會，惟惹來軒然大波，一方面獲部份球手及球迷支持，另一方面遭賽會指責違約、反對者也大肆批評，她終在第一輪獲勝後退出賽事。

去年夏天她重返奧運和美網，在奧運失利后，她曾說：「我對每一次失利都感到失望，但我覺得這一次比其他的敗仗更糟糕。」