祖高域男單一哥地位不保　麥維迪夫破18年壟斷登頂｜網球

早前因疫苗爭議而無法參加澳網的祖高域，將於下周一失去世界排名第1的寶座。他在昨日的杜拜網球錦標賽8強，爆冷直落兩盤不敵世界排名123位的捷克球手韋斯利（Jiri Vesely）。

隨祖高域落敗，俄羅斯的丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）將於下期世界排名中，首次登上「一哥」之位；他會是18年來在祖高域、費達拿、拿度及梅利以外首位男單世界排名第1的球手。



祖高域在杜拜網賽8強止步。（美聯社）

34歲的祖高域是杜拜網賽的頭號種子，面對外圍賽晉級的韋斯利，令人意外地直落兩盤輸4：6及6：7出局，無緣4強。28歲的韋斯利難以想像自己贏到20次大滿貫得主祖高域，他說：「我從未想過自己有機會面對祖高域，感覺非常奇妙。他是史上其中一位最優秀的球手，如果他不是唯一最優秀的話。」

韋斯利難以相信自己贏到祖高域入4強。（美聯社）

韋斯利說：「這是難以置信的走勢！我將會盡全力，希望行得愈遠愈好，或者嘗試挑戰錦標。你不會想像到的，我一路上擊敗了3位優秀的球手。我的抽籤是很差了！我未想過自己行得那麼遠。我真的非常滿意。」他對上兩圈淘汰了西班牙球手艾吉及克羅地亞球手施歷。

隨住輸波出局，祖高域在下周一的最新世界排名中，要將「一哥」寶座讓給麥維迪夫。他賽後透過Twitter祝賀對方，他寫：「恭喜麥維迪夫，他是實至名歸的，他將會成為世界排名第1。」他還讚賞韋斯利打得好，祝他之後在4強好運。

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麥維迪夫破壟斷上位、做過361個星期「一哥」的祖高域落馬，會否代表網壇一個時代的結束？近18年來，只有4位球手曾升上男單世界排名第1位，就是「四大天王」祖高域、費達拿、拿度及梅利。

正出戰墨西哥網賽的麥維迪夫，將會升上世界排名第1位。（美聯社）

祖高域失落世界排名第1，其中一個原因是他拒絕接種新冠疫苗，令他無法參與澳網等比賽取分。上月，他入境澳洲受阻，不能參加澳網。澳洲當局認為他不接種疫苗會影響公眾秩序，將他驅逐出境。杜拜網賽是祖高域今年第一項正式比賽。