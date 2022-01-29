澳網｜祖高域即將退位　麥維迪夫有望2月成為新球王

世界第一的祖高域（Novak Djokovic）或將退位，今年澳網決賽確定由丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）與拿度（Rafael Nadal）爭冠。假如由麥維迪夫獲勝，他最快可在2月成為新任球王。



塞爾維亞球王祖高域已在ATP世界排名佔據第一名長達357周，目前積分11015分，麥維迪夫8935分。

拿度（左）與丹尼麥維迪夫將在明日出戰澳網決賽爭冠。（Getty Images）

據《福布斯》分析，2021年澳網因疫情延至2月21日才落幕，所以祖高域當時摘冠的2000積分，要到今年2月21日才會被扣除。麥維迪夫的1200分亞軍積分也會被扣除，換言之二人相差縮至800分。

假如該俄羅斯名將能在今屆澳網封王，分數變動如下：

1月31日：祖高域 11,015；麥維迪夫10,925

2月7日：祖高域 10,875；麥維迪夫10,435

2月21日：麥維迪夫9,235；祖高域8,875



因此，麥維迪夫最快可在2月21日正式超前祖高域，登上新任世界球王寶座。

俄羅斯名將麥維迪夫去年在美網擊敗祖高域，捧起個人職業生涯首冠。（Getty Images）

而對於祖高域來說，更糟的狀況是拿度奪冠，不僅會被後者搶先一步達成21冠，球王寶座也可能同樣保不住。

因為麥維迪夫即使奪得亞軍，也不會在2月21日損失積分，他雖然會因此稍稍落後祖高域，但在2月28日那一周還是有機會超前，除非祖高域能在2月出戰一場ATP 500的賽事，而麥維迪夫則會在2月5日參加鹿特丹公開賽。