烏克蘭局勢｜獲俄羅斯天然氣贊助15年　德國球隊宣布移除胸口贊助

德國老牌球隊史浩克04，宣布移除胸口的俄羅斯天然氣公司（Gazprom）贊助。



史浩克04一向以Gazprom作胸口贊助。（Getty Images）

俄羅斯出兵烏克蘭後，在體壇影響極大，尤其不少體育隊伍都由俄羅斯資金贊助，德乙球隊史浩克04便是其中一例。

史浩克自2007年開始由俄羅斯天然氣公司贊助，胸口亦印上其標記。不過隨着俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月24日宣布對烏克蘭東部頓巴斯採取特別軍事行動，史浩克周四晚（24日）亦宣布：「隨着過去幾日的事件急速發展，我們決定將球會主要贊助商Gazprom的標記由球衣移除。」

日本國腳板倉滉亦是效力史浩克04。（Getty Images）

史浩克同時宣布，會以球會標記代替原有的Gazprom標記，「這個決定是與Gazprom德國分公司協商後所作出的。」史浩克的另一主要贊助商，是中國公司海信有限公司。

周四稍早，史浩克也宣布球會內代表Gazprom的顧問Matthias Warnig也會退任。