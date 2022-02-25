烏克蘭局勢｜巴西兵滯留基輔無助拍片求救　冀巴西政府出手協助

烏克蘭日前被俄羅斯入侵，全國立即進入戒嚴狀態，領空禁飛，多國航空公司亦暫停飛往烏克蘭的航班。一班外流烏克蘭的巴西球員，透過社交網站向外界求救，希望巴西政府協助他們離開烏克蘭。
因俄羅斯入侵的關係，烏克蘭的領空禁飛，多國航空公司也停止飛往基輔的航班，離開烏克蘭只可選用陸路。
巴西球員遍佈世界各地，烏克蘭聯賽亦不乏巴西兵搵食，突然受到炮火牽連，卻未能離開烏克蘭，一眾巴西兵只好留在當地。效力薩克達及基輔戴拿模的巴西球員，透過社交網站向巴西求救，希望國家介入助他們離開烏克蘭。
曾效力巴塞的馬龍山度士（Marlon Santos）表示，效力該兩間球會的巴西球員與家人，如今一同在基輔酒店落腳，希望外界關注他們的處境，「兩軍的巴西球員及家人齊集這裏，如今烏克蘭邊境與領空也關閉，我們無法離開，我們希望得到巴西政府的援助。」
Mehrer brasilianische Fußballprofis, unter anderem Donezk-Kicker Marlon Santos, bitten die Regierunge um Hilfe. Das Team soll in einem Hotel festsitzen.— Georg Sander (@sander_georg) February 24, 2022
Mehr als 30 brasilianische Spieler stehen bei Erstligaclubs unter Vertrag, allein 12 bei Schachtar-https://t.co/o5uJNc10ld
山度士向西班牙媒體《Mundo Deportivo》透露，縱然球會全力支援他們離開，他們曾經想過以陸路離開，可惜交通十分擠塞，根本沒有方法逃離烏克蘭，而有關方面向他們強調，正在努力尋找方法，並希望他們保持冷靜，留在酒店直至可以離開的一刻。
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