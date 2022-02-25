對俄羅斯入侵烏克蘭表態　F1車手華迪爾：不應該也不會去俄羅斯站

俄羅斯總統普京正式下令對烏克蘭東部頓巴斯地區展開「特別軍事行動」，面臨戰爭危機，體育比賽並非必然。

就此局勢，不少體壇人物先後發聲表態，F1界別德國車手華迪爾（Sebastian Vettel）也揚言，不會參與本屆的俄羅斯站。



F1俄羅斯站預定9月索契舉行，縱然F1官方表示會持續關注局勢，惟是否完全抵制，尚未決定。不過，身為F1車手工會（GPDA）理事的華迪爾則開腔表態，將不會參與俄羅斯站賽事。

華迪爾揚言不會參與本屆的俄羅斯站。（網上圖片）

效力Aston Martin的華迪爾表示，心意已決：「現在發生的事太可怕了，各位若仔細看，我們預定在9月會在俄羅斯舉辦F1大賽；就我個人來說，我不應該、不會參與俄羅斯站，在這個國家舉辦大賽是錯的。」

F1俄羅斯站預定9月舉行。（Getty Images）

華迪爾亦強調，「因為一位瘋狂的領導者的愚蠢舉動而失去生命」，他將表下無比哀悼之意。

去屆世界冠軍韋斯達賓（Max Verstappen）也支持華迪爾的看法：「我們不應該在處於戰爭狀態的國家中比賽，這不僅是我個人的想法，所有人都會思考接下來該怎麼對應。」

世界冠軍韋斯達賓也支持華迪爾的看法。（Getty Images）

在F1賽的歷史中，僅在1980年代就種族歧視政策全面抵制南非站所有賽事，直到政策解除後的1992年才重返賽場。至今俄羅斯站會否被抵制，甚至以俄羅斯富豪資金的哈斯車隊會否受牽連，也是未來焦點。