體操｜奧運吊環金牌染疫離世　確診前接種疫苗未有足夠抗體

2000年悉尼奧運男子吊環金牌得主、匈牙利體操選手喬拉尼（Szilveszter Csollany）在24日感染新冠肺炎病逝，終年51歲。
匈牙利奧林匹克委員會在周二發布喬拉尼離世的消息，對他的離去表示極大哀傷。
據悉，喬拉尼去年12月染疫入院，匈牙利小報《Blikk》在一月初曾報道，該奧運金牌曾在Facebook分享幾則反疫苗貼文，但為了繼續擔任體操教練，已接種了疫苗。
報道續指，他在染疫前不久才接種過疫苗，惟未能幫助他產生足夠抗體。
喬拉尼曾代表匈牙利出戰1996年亞特蘭大奧運，在體操吊環項目摘下銀牌，4年後在悉尼奧運再下一城，擊敗希臘選手覃柏高斯（Dimosthenis Tampakos）與保加利亞選手尤夫切夫（Yordan Yovchev），在男子吊環項目封王。
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