東京奧運直擊︱石偉雄無緣決賽　那傷痕纍纍的肩上　一直肩負厚望

石偉雄在東京奧運男子體操資格賽無緣跳馬頭8，未晉決賽。

大家都期望「跳馬王子」在奧運體操賽事創歷史，李世光跳、世上最難、獎牌希望，他那傷痕纍纍的肩上，從來都肩負着無數厚望。

但他不怕。

看着濺在杯子旁的水滴，石偉雄皺了皺眉，「跳了李世光兩個動作後，我就無法接受低級失誤」。

但今天資格賽，他就是失誤了。

從2012倫敦走到2021年東京，他感受過一沉百踩，享受過亞運金牌，還有什麼要怕的？

01體育記者高詩琦東京直擊



石偉雄第二跳的「李世光2」，這樣完結。（高詩琦攝）

下午賽事排第一位出場的石偉雄（石仔），第一跳即施展難度分達到最高6.0的「李世光」跳，儘管落地稍稍不穩，但這一跳得到14.716分。

第二跳他以難度同樣為6.0的「李世光2」出戰，可惜踏跳板後騰空高度不足，轉體後時間不夠，落地時要以手撐地保持平衡。這一跳，他得到13.833分。

完成兩跳後，得到14.274分。最終無緣前8，只列決賽第二後備，基本無緣晉級。

不完美落地，但石偉雄盡力了，無悔。（高詩琦攝）

跳馬只需8秒，「石仔」人生第二個奧運，沒夠20秒就完了。我想起9年前的倫敦奧運，那年他21歲，首戰奧運，在資格賽以坐倒地上作結。當時他呆了半响，撐起身體、反射性地展開雙臂示意動作結束，那一坐，狠狠擊碎他的自信。

賽後在全港直播的賽後訪問裏，他哭得鼻子紅紅。之後半年，他痛恨訓練、痛恨跳馬、痛恨每天叫他做Loser（失敗者）的教練Sergiy。

痛恨自己。

教練Sergiy，喜以激將法激勵石偉雄。（高詩琦攝）

今天說起倫奧那一摔，他淡然地笑，「一齊睇返囉，驚咩」。9年前，他花了半年才鼓起勇氣重溫片段，然後豁然開朗。

「倫敦奧運『衰咗』，『瘀到想搵窿捐』。直至大半年後的全運會，我終於從那個『窿』走出來，Sergiy也不再叫我做Loser。他的激將法，一直很有用。」

跳馬，只需8秒。（高詩琦攝）

2014年，仁川亞運，一面無人預料過的跳馬金牌，那年頭中文媒體仍愛「食字」，紛以「石破天驚」作標題；

2016年，奧運前不久，他右肩勞損，筋腱斷開2厘米，硬着頭皮爭取資格最終無果，資格賽後筋腱更斷開至4厘米，終因手術而休戰至2017年8月；

2018年，雅加達亞運，賽前兩個月肩傷才剛剛康復，而且一時間轉了教練，概念大變，怎練都跳不好，但為了保住體操項目的體院資助，他必需有獎牌，以剛康復的肩真正「肩負」全隊人的命運。偏偏諸事不順，去到賽場，竟「一下子啪返正所有嘢」，蟬聯金牌。

從2012到2018，過山車般的7年過去，曾單單因取得奧運資格便狂喜、想以表現搏人注目、「想出名」的他，今天只拋下一句「做人就係咁」，這份淡然不僅是隨年月而來的成熟，更是在2012的失意與2014的驚喜相冲、化成的燦爛花火消逝一刻而感悟：「不能太陶醉於煙花爆發那一刻，因為爆完就剩下煙，望住啲煙……」他雙手作勢模彷縷縷輕煙，煙由濃轉淡，恰如其心境。

9年間，石偉雄經歷了高低起跌。（資料圖片；余俊亮攝）

然而花火所求的仍是一刻璀燦，關鍵是如何煉出最精良成份，點燃後可升得最高、綻放得最耀眼，他終意識到：「有危，才有機」。

所謂的「危」，在於一旦出現些微誤差的龐大後果。我問：「對於李世光，你最怕的是什麼？」

「有冇睇彭于晏？《激戰》。」石偉雄拍了拍頭頂。

出現在腦海中，是彭于晏飾演的林思齊，在MMA比賽間遭對手施「過橋摔」—頭下腳上攔腰抱起，頭頂重重轟落地板，頸骨「咔」的一聲。想着，不禁打了個哆嗦。

「而家，我也怕死。」

偏偏2018年亞運後，石偉雄即使傷癒不久，不僅決心練「李世光」，還加入「李世光2（Ri Se Kwang 2）」，兩套動作均是以已退役朝鮮選手李世光命名，現存於體操Code of Points跳馬動作中，其中兩套達最高難度分（D Score）6.0的動作，會在比賽中選用這動作的運動員，全球不出5、6人。

李世光跳，失敗的話，說的不止是輸掉比賽，是輸掉性命。（高詩琦攝）

石偉雄首次公開向傳媒談「李世光（Ri Se Kwang）」是2018年亞運後。其實他早在2015年已開始練習這套動作，曾想以此作2016年奧運的武器，但最終陣前受傷，連資格都拿不到。不過若當時能去里約，就必然會跳李世光嗎？即使有教練Sergiy支持，他自知修行未夠，更重要的是他很怕，「我一直不肯走那一步，一開始是我不肯、我驚」。

14歲時出戰全國青年賽，他狠狠摔落，幸好頸椎未有骨折，但第六、七節椎骨移位，令背上留下一道手術疤痕。

從提升爆發力和衝刺速度開始、再將李世光各動作分拆練習，慢慢組合成完整的一跳，經年累月；即使練成了，如何保持已有的速度、爆發力、技術，再將三者完美配合，是更大學問，更何況跳一次李世光，講求的體能難以想像。

石仔說，跳出完整落地的李世光，每天只能以兩次為限，再多的話，「第二日就『收隊』了」。每日僅兩次，卻是聚沙成塔，2018亞運後到現在3年間，他已完整跳了過千次李世光。2019年世界錦標賽，他再跳同一動作，未料落地失敗，頸部受傷，幸只需做物理治療便痊癒，但亦反映了跳馬有多危險，跳李世光，更是玩命。

石偉雄曾經在李世光跳失手。（美聯社）

不做一件事，藉口五花百門；決心去做，則只需行動。「最後就覺得，還是博一博吧，我不知道我的生涯還有多久，就搏埋佢吧，跳到一年就一年、兩年就兩年、三年就三年，仲有咩要諗先得㗎？」

對，仲有咩要諗？暫列跳馬決賽第二後備，即使最終無緣，自己的第二個奧運真要完結了，他也對得起自己。

石偉雄的努力終不會白費。（路透社）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

數據分析公司Gracenote預測今屆奧運獎牌榜，按圖即睇前30名國家：