東京奧運餘熱｜石偉雄VS盧善琳：兩種身份　運動員心態卻從未變

香港運動員之所以深得大眾支持，除了因為是代表着香港人，也因他們為專項傾注畢生心血和青春。

出戰過2012倫敦奧運和2021東京奧運的體操「跳馬王子」石偉雄，以及征戰過2016年里約熱內盧奧運的退役滑浪風帆運動員盧善琳也一樣，他們盡力過，無悔每一場比賽，和每一個身為運動員的四年。

一次訪問，我們來聽聽石偉雄和盧善琳的不同。



石偉雄——兩次奧運兩次失手 自處卻如此不一樣

石偉雄。（余俊亮攝）

石偉雄（石仔）剛完成人生第二次奧運回到香港，雖然他在東京的遭遇和首戰奧運時一樣，因失手而無緣決賽，但過後的心情，卻較9年前調整得好上許多，「好多高低起跌，不開心一定有，但今次積極（的心情）多一點。」

夾在兩戰奧運的悲苦間，正是石仔口中的高低起跌：2014年，仁川亞運，一面無人預料過的跳馬金牌；2016年，右肩勞損，筋腱斷開2厘米，硬着頭皮爭取資格最終無果；2018年，雅加達亞運，賽前兩個月肩傷才剛好，加上轉換教練的過渡期，難關交錯，怎練都跳不好，竟又蟬聯金牌。

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連看比賽影片也要蘊釀半年的石仔，今次豁達了許多。（余俊亮攝）

今次東奧一跌，他自知有機會發生，但他更相信有機會成功：「我知道這個動作是有風險的，我跳得就有心理準備接受。」準備了大半年，全力主攻難度分達到最高6.0的「李世光」跳和「李世光2」，他輕輕帶過：「有時是運。」

9年前，以坐倒地上作結，成為教練口中的「Loser」，就連看比賽影片也要蘊釀半年。「有趣的是，今次還未有playback（比賽錄影）可以看，以前都很快就有；如果現在有（影片），我隨時都（有心理準備）可以看。」石仔坦言，以前會覺得失手是失敗，但現在失手後，自知要做的是好好檢討，才能促成下一次完美落地。「今屆奧運（距上一屆）5年，下屆（巴黎奧運）則只是3年後的事，說長不長、說短不短；下年是亞運，之後就又是奧運資格賽，所以要積極準備下一屆。」石仔說。

以前會覺得失手是失敗，但現在失手後，自知要做的是好好檢討，才能促成下一次完美落地。（余俊亮攝）

終於回到香港，可以暫時放下壓力喘喘氣，「回來第一件事最想做甚麼？」記者問。石仔笑說：「休息。」過去一年、半年都處於一個高壓和高強度的訓練中，完成奧運終能休息片刻：「不過也不能毫無壓力的睡覺，因為集訓、比賽又來了。」

石偉雄走過高低起跌，獲得的除了是再一次的奧運機會，更是一個大膽面對失手，能在哪跌倒哪裡起身的自己，這就是運動員的堅強。

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盧善琳——稱號加上了退役二字 執着卻從來未變

由7歲開始人生都圍繞滑浪風帆，今年29歲的她，暫時放下「主項」找尋其他可能。（余俊亮攝）

為港出戰過2016年里約奧運女子滑浪風帆的盧善琳（Sonia），在退役後曾任學校推廣主任，現於香港排球總會工作，「很多人好奇我為甚麼不回滑浪風帆相關的行業，我會說想暫先跳出框框，感受一下運動員外的人生。」

由7歲開始人生都圍繞滑浪風帆，今年29歲的她，暫時放下「主項」找尋其他可能。運動員生涯，全程只需要專心做好一件事；但退役後一切都不一樣，「運動員一定會有執着，以前就算和教練意見不同，我們都會想辦法達成共識，但出來工作就不一樣⋯⋯你懂的」大家都懂，做打工仔，有時候必須要妥協。

Sonia自言雖可跳出運動員框框，卻不能沒有運動。（余俊亮攝）

不過除了學習社會遊戲規則，放下風帆、遠離訓練、丟掉飲食控制的初期，Sonia笑說人生出現明顯的「巨」變，「當時胖了許多，我現在50多公斤，當時（體重）超過60（公斤）。」這對她來說簡直不可思議。

Sonia自言雖可跳出運動員框框，卻不能沒有運動，「現在周末都會去玩下帆、健身，你看我還能保持膚色。」Sonia減肥成功後，仍能穿上緊身衣拍攝風帆硬照，她笑說：「做體育相關行業，也不能太走樣。」退役了卻還是沒放下風帆、不再是運動員卻還是對體格有要求，盧善琳從未放下運動員的執着。