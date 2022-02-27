【英超】曼城手球爭議惹林柏特暴怒　賽會回應：沒有足夠清晰證據

曼城在周日凌晨（27日）的英超1：0擊敗愛華頓，但過程出現一大爭議，令愛華頓主帥林柏特暴怒。



曼城對愛華頓在82分鐘由菲爾科頓（Phil Foden）入球，未幾「拖肥糖」一次進攻，李察利臣（Richardlison）突破殺入禁區，曼城門將艾達臣出迎救險，皮球彈走，回防救駕的洛迪卡斯簡迪（Rodri）欲解圍時，皮球彈地，然後他曾以手臂控球，愛華頓球員即包圍球證保羅迪蘭尼（Paul Tierney）直指這是手球。

洛迪疑犯手球、VAR檢視的畫面（按圖放大）：

迪蘭尼則一直等待影像助理裁判重看畫面，然而漫長等待過後，VAR卻斷定這不是手球，沒有判十二碼予愛華頓，英超賽會賽後更發出簡短聲明：「沒有足夠清晰的證據，去得出那是手球的結論。」最終曼城以1：0險勝，多踢一場下領先次席的利物浦6分；護級的愛華頓續於下游掙扎，賽後暫排第17位。

最終VAR判定這球不是十二碼。（Getty Images）

愛華頓主帥林柏特更是暴怒，道：「那毫無疑問是十二碼，根本沒有任何其他可能，那個判決真是難以置信，我們因而失去了搶分機會。」

「我家的3歲女兒也能告訴你，這個是十二碼……哥迪奧拿知道，愛華頓球迷知道，曼城球迷也知道，那是最清晰不過的十二碼——手離開了軀幹，（觸球位置）在袖手以下，當時我已在等待十二碼。」

以保羅迪蘭尼（右一）為首的球證團隊成為眾矢之的。（Getty Images）

「若你是沒時間之下而出錯，那才叫做犯錯，但若你有足足兩分鐘時間去消化那手球，我也不知道該如何形容這情況。若VAR說不肯定，那（球證）就自己去看看吧，最好的情況下，這叫做無能，最壞的情況？我也不知道，我等着有人跟我道歉，但那也於事無補。」