英超｜艾歷臣兩仗友賽熱身完畢　賓福特鬥紐卡素將列入大軍

英超今夜焦點，除了熱刺主帥干地、曼聯會否有驚喜演出，還有護級大戰賓福特對紐卡素。經歷生死的艾歷臣，將會展開足球員生涯新一頁。
賓福特主帥法蘭克預告，冬季轉會窗免費加盟的艾歷臣，將會出場。
法蘭克在賽前記者會表示球隊可以「夫添」上陣，主場對付紐卡素。他明言艾歷臣將會候命：「基斯甸（艾歷臣）會在名單上，他會首次為賓福特上陣，實在令人興奮。對於我們是大日子，但踏出球場一刻，對他和家人，更加重要。」
法蘭克形容艾歷臣操練表現，盡現個人質素，以及經驗，「需要數場比賽，讓他提升至十足狀態。如果我認為他未能貢獻，就不會把他放入陣容」。
法蘭克補充道，最重要是所有環節都檢查妥當，「一切安好，出事機會是零」。他又稱每個人看見歐國盃那一幕，都感觸良多，「這提醒了我們有權有勢去行事，必須為每一刻感恩」。
艾歷臣在去年8月歐國盃分組賽對芬蘭，上半場一次控球時突然暈倒，畫面震驚世界。幸而醫護人員機警，及時施救，在場內令一度心臟停止的艾歷臣回復意識，送院救治。
艾歷臣及後驗出心律不正，須植入起搏器。原屬國際米蘭的他，因而不合乎意甲上陣資格，雙方於去年底協議解約。他及後曾到昔日效力的丹超奧丹斯及荷甲阿積士跟操，最終與賓福特達成協議，免費簽約半年。
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