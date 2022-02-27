英超｜艾歷臣心臟病事件後復出　後備上陣半場難救賓福特

丹麥創造中場基斯甸艾歷臣，植入心臟起搏器後重返正式賽事，為英超球隊賓福特首次上陣。他後備上陣逾四十分鐘，安全完成。



30歲的艾歷臣身披21號球衣，於冬季轉會窗免費加盟後，首次列入賓福特大軍名單。賓福特在今仗護級大戰主場面對紐卡素，上半場早段已陷入劣勢。祖舒達施華於11分鐘搶球時，踏中馬特泰基特「上五吋下五吋」，被球證觀看VAR後出示紅牌，直接驅逐。

祖舒達施華被直接驅逐，令賓福特陷入劣勢。（Getty Images）

賓福特被迫退守，紐卡素群起攻之，在32分鐘由祖連頓接應傳中，迎頂破網。紐卡素隨後又把握賓福特角球處理失當，策動反擊。中堅法比安舒哈力抗賓福特球員追截，橫傳予祖爾韋洛克，44分鐘撞射入網，領先兩球。

以眾凌寡，祖連頓為紐卡素先開記錄。（Getty Images）

聯賽已7仗不勝的賓福特，在下半場52分鐘換入艾歷臣，取代丹麥同胞馬菲亞斯贊臣，希望收復失地。他在進攻中場嘗試串連，主要禁區頂附近位置活動，並處理前場的罰球。他的傳球較隊友準繩，昔日水準仍在，惟全場較少高速衝刺。

闊別比賽8個月，艾歷臣回來了。（Getty Images）

賓福特在少踢一人下雖然爭取到攻勢，但無法威脅紐卡素，最終負0：2，近8場只得1和7負。紐卡素則繼續反彈，今年的聯賽6場4勝2和不敗，更趕過賓福特，升上14位。

祝身體健康。（美聯社）

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