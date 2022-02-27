英超｜曼聯全場逾20次攻門零入球　般奴屢次失機賽和屈福特

曼聯主場迎戰屈福特，縱然C朗拿度前線攻堅，全場多達20次攻門，可惜未能攻破對方大門，結果與屈福特賽和0：0，痛失兩分。



曼聯在奧脫福球場迎戰屈福特，主帥蘭歷克將哈利馬古尼被貶為後備，一眾「曼迷」為之若狂，改由連迪路夫與華拉尼鎮守中路，今仗的隊長臂章落在般奴費南迪斯身上，最近狀態大勇的艾蘭加擔任正選，前線繼續由C朗拿度掛帥。

俄烏局勢緊張，兩軍開賽前手持反戰標語合照。（Getty Images）

開賽早段，C朗近射中柱，其後再食詐糊，加上隊長般奴多次糟蹋入球機會，曼聯上半場錄得10次攻門，僅得1次中目標，半場與屈福特互無紀錄。

般奴屢次失機，曼聯上半場與屈福特互無紀錄。（Getty Images）

曼聯遲遲未開紀錄，先後換入查頓辛祖及迪尼斯增強攻力，般奴落底傳中，C朗撞射省中艾蘭加，依然無法攻破對方大門，結果全場互交白卷，曼聯未能在主場贏波。

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