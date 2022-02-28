西甲｜巴塞隆拿大勝奧巴美揚如魚得水　法籍邊緣人後備登場證身價

奧巴美揚，如魚得水，在周日西甲為巴塞隆拿先開紀錄，幫球隊主場以4：0大勝畢爾包。
奧巴美揚的入球在37分鐘出現，當時是巴塞的角球攻勢，碧基頭槌中楣，奧巴美揚馬上調整，斜身射入，攻入近3場比賽的第5個入球，腳風順到不得了。月中對華倫西亞，奧巴美揚首次為巴塞入波，並且上演帽子戲法；上場對拿玻里，他為巴塞攻入首個歐洲賽入球；到今場，這位加蓬國腳就首次在魯營的主場球迷前入波。
下半場的主角是在67分鐘後備入替的奧士文尼迪比利，他在73分鐘抽射破網，巴塞拉開到2：0；這位法國前鋒近9個月首次在西甲取得入球。
跟住到90分鐘，迪比利送出傳中，盧克迪莊頭槌頂入，巴塞擴大紀錄至3：0。補時3分鐘，迪比利再助攻，迪比射入，巴塞最終以4：0埋齋。巴塞贏波後25戰45分，排西甲第4位。
【巴塞小將柏迪有次精彩「通坑渠」】
Forget U20s, Pedri is the best player in his position bar none, but some of you aren’t ready for this conversation yet.— 𝓱. (@pedriesque) February 27, 2022
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