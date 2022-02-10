西甲｜傳巴塞65年來首出售魯營冠名權　西媒：用贊助費簽夏蘭特

巴塞隆拿向來以球會口號「Mes que un Club（非一般球會）」自居，但這支西班牙豪門的最新動向，有傳令球迷暴怒，球會CEO也憤而離任。



目前巴塞的主要贊助商Rakuten及Beko的贊助合約，今季尾便會屆滿，近日有傳巴塞隆拿將與音樂串流平台Sportify簽訂贊助合約，Spotify將會贊助巴塞3年，並提供2.8億歐元的贊助費，成為男子及女子隊球衣胸口贊助商。西班牙《馬卡報》指，Spotify的贊助費將有大部份用作簽入艾寧夏蘭特（Erling Haaland）。

巴塞目前由樂天贊助，惟合約季尾便會屆滿。（Getty Images）

胸口贊助再平常不過，但另一消息卻令許多巴塞球迷感到不安，西班牙電台RAC1報道指，Sportify將會一併購入魯營球場的冠名權，令這個充滿歷史的球場更名為「Sportify魯營」，將然成真，將會是魯營自1957年啟用以來，首次出售冠名權；且以音樂串流平台冠名，似乎毫無關係，更令球迷難接受。

已有近70年歷史的魯營球場從未出售冠名權。（Getty Images）

西班牙《馬卡報》指出，出售冠名權一事雖然未正式落實，但已令球會的行政總裁Ferran Reverter相當不滿，認為嚴重違反了球會的傳統價值，球迷也會相當反感，故即時自行離任，不過球會會長拿樸達執意要實行此事，他認為當務之急是獲得更多贊助以渡過困境，《馬卡報》寫道：「相比之下，他認為球場改名只是最微不足道的事」。

巴塞隆拿曾不收費地以聯合國兒童基金會作心口廣告，籌得不少款項。（Getty Images）

過往巴塞隆拿一直以自己與加泰隆尼亞地區社會的密切關係自居，曾起用當地小廠商作球衣贊助，也常作善舉，包括在2006至2010年間以聯合國兒童基金會標誌放在胸口，並以此方式，為這機構帶來1900萬歐元的收益。然而近年巴塞的財務狀況急轉直下，昔日時光難再重現。