歐霸16強抽籤結果｜巴塞隆拿遇土超班霸　英超獨苗韋斯咸抽下籤

歐霸盃16強今日抽籤，西甲的巴塞隆拿會遇上土超的加拉塔沙雷，另一支西甲球隊、外號「歐霸之王」的西維爾，就會面對英超獨苗韋斯咸。
巴塞在歐聯分組賽僅排第3位，轉戰歐霸，他們在歐霸淘汰賽附加賽面對拿玻里，兩回合贏5：3淘汰對手，晉身歐霸16強。在抽籤，巴塞遇上土超的加拉塔沙雷，對方在歐霸分組賽以不敗成績取得小組首名晉級。
另一場矚目之戰是西維爾對韋斯咸，西維爾是6屆冠軍得主，有「歐霸之王」的外號，更難得的是，今屆歐霸盃決賽正正在西維爾主場舉行。西維爾今季狀態不錯，現排西甲第2位。韋斯咸是歐霸16強唯一一支英超代表，在分組賽以13分取得小組首名。
今屆歐霸盃16強抽籤在香港時間晚上7時於瑞士舉行，結果如下：
格拉斯哥流浪者 vs 貝爾格萊德紅星
布拉加 vs 摩納哥
波圖 vs 里昂
阿特蘭大 vs 利華古遜
西維爾 vs 韋斯咸
巴塞隆拿 vs 加拉塔沙雷
RB萊比錫 vs 莫斯科斯巴達
貝迪斯 vs 法蘭克福
後者為種子隊；淘汰賽為兩回合制，種子隊先客為主（莫斯科斯巴達的主場比賽會改於中立場舉行），不設作客入球；首回合在3月11日舉行，次回合於3月18日上演。
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