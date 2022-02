歐霸16強抽籤結果｜巴塞隆拿遇土超班霸　英超獨苗韋斯咸抽下籤

歐霸盃16強今日抽籤,西甲的巴塞隆拿會遇上土超的加拉塔沙雷,另一支西甲球隊、外號「歐霸之王」的西維爾,就會面對英超獨苗韋斯咸。



巴塞在歐聯分組賽僅排第3位,轉戰歐霸,他們在歐霸淘汰賽附加賽面對拿玻里,兩回合贏5:3淘汰對手,晉身歐霸16強。在抽籤,巴塞遇上土超的加拉塔沙雷,對方在歐霸分組賽以不敗成績取得小組首名晉級。

巴塞淘汰了意甲的拿玻里,躋身歐霸16強。(美聯社)

另一場矚目之戰是西維爾對韋斯咸,西維爾是6屆冠軍得主,有「歐霸之王」的外號,更難得的是,今屆歐霸盃決賽正正在西維爾主場舉行。西維爾今季狀態不錯,現排西甲第2位。韋斯咸是歐霸16強唯一一支英超代表,在分組賽以13分取得小組首名。

韋斯咸是16強唯一一支英超代表。(Getty Images)

今屆歐霸盃16強抽籤在香港時間晚上7時於瑞士舉行,結果如下:

格拉斯哥流浪者 vs 貝爾格萊德紅星

布拉加 vs 摩納哥

波圖 vs 里昂

阿特蘭大 vs 利華古遜

西維爾 vs 韋斯咸

巴塞隆拿 vs 加拉塔沙雷

RB萊比錫 vs 莫斯科斯巴達

貝迪斯 vs 法蘭克福



後者為種子隊;淘汰賽為兩回合制,種子隊先客為主(莫斯科斯巴達的主場比賽會改於中立場舉行),不設作客入球;首回合在3月11日舉行,次回合於3月18日上演。