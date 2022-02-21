西甲︱奧巴美揚大演帽子戲法　巴塞4：1大勝華倫西亞升上第四

巴塞隆拿作客華倫西亞，奧巴美揚發揮射手本色，連中三元，加上法蘭基迪莊的入球，4：1大勝華倫西亞。
全取3分後，超越馬體會升上第四位，爭得前四歐聯資格的機會愈來愈高。
失去美斯後，季初表現甚頹的巴塞隆拿，經過冬季轉會窗之後，聯賽表現持續見起色。奧巴美揚23分鐘接應佐迪艾巴傳中先開紀錄，32分鐘奧士文尼迪比利送隊友一程，法蘭基迪莊近門撞入成2：0。
中場新星加維（Gavi）38分鐘一次妙傳，奧巴美揚再次近射得手，個人梅開二度，巴塞半場已領先3：0。下半場主隊華倫西亞戰至52分鐘憑中場卡路士蘇拿的頭槌入球，追近至1：3，奧巴美揚63分鐘再下一城，完成帽子戲法，為巴塞鎖定4：1勝果。
巴塞全取3分後，西甲聯賽24戰得46分，追至與馬體會同分，並以較佳得失球升上第四位。馬體會亦較巴塞多比賽一場。
季初巴塞一度跌至中游，連來季歐聯資格也看似難保，不過沙維上任後成功穩住球隊，1月轉會窗在奧巴美揚和艾達馬查奧爾等新兵來投後，聯賽表現明顯有改善，一路拾級而上。目前跟第三位的貝迪斯只有1分差距，就算今季難望挑戰宿敵皇馬的榜首位置，至少來季歐聯資格很大機會保得住。
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