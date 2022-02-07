西甲︱查奧爾巴塞二度地標戰領軍4：2勝馬體會　奧巴美揚後備上陣

阿達馬查奧爾（Adama Traoré）離開母會巴塞隆拿7年後，由瘦弱小子升級為大隻佬，今個轉會窗由狼隊外借回巴塞，地標戰正選上陣即交出助攻，協助陣容和踢法均耳目一新的巴塞4：2擊敗馬德里體育會。



馬體會是先開紀錄一隊。（Getty Images）

開賽僅8分鐘，馬體會由卡拉斯高接應巴塞舊將蘇亞雷斯助攻先開紀錄。兩分鐘後，巴塞便憑一對邊路守將扳平。丹尼爾艾維斯右路轉向，找到左方後上入楔的佐迪艾巴，後者第一時間窩利抽射入網，一記金球為巴塞火速扳平。

佐迪艾巴一記金球為巴塞扳平。（Getty Images）

戰至21分鐘，新加盟的阿達馬查奧爾避過馬體會守將右路傳中，小將加維迎頂入網，巴塞反超前2：1。

完半場前，巴塞趁一次死球攻勢成功在馬體會後防製造混亂，阿拿奧祖門前「執雞」成功，43分鐘將比數改寫成3：1。

巴塞中堅阿拿奧祖又有波入。（Getty Images）

下半場巴塞繼續進擊，一次左路地波傳中，右閘丹尼爾艾維斯後上割草式勁射破網建功，巴塞領先至4：1，比賽看似無懸念。

61分鐘沙維以換入奧巴美揚，被調離陣的查奧爾獲得魯營全場掌聲，球迷看來相當滿意他在這場「二度地標戰」的演出。

奧巴美揚與查奧爾齊穿巴塞球衣，是否有點看得不慣？（Getty Images）

58分鐘，蘇亞雷斯近門頂入，為馬體會追近至2：4，仍改變不了比賽走向。直到69分鐘丹尼爾艾維斯踩向對手，球證向他出示紅牌，經VAR檢視後確認球證判決，巴塞十人應戰，一度為馬體會帶來一絲希望。

可是馬體會始終攻力平平，最終巴塞成功守住4：2勝果至完場，全取3分後，22戰得38分超越馬體會升上第四位，較同樣打了22場的馬體會多2分。