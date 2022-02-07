西甲｜38歲艾維斯轟入回歸首球　「全能」表現領巴塞隆拿重返前四

回歸救亡的老將丹尼爾艾維斯，再度證明自己寶刀未老，領軍以4：2力挫馬德里體育會，升上第4位。這名38歲的巴西鐵衛，交出一傳一射後，竟然直接領紅被逐，申請提早休息。



巴塞隆拿硬撼馬德里體育會，如今竟淪為西甲「爭四大戰」，阿達馬查奧爾﹑費倫托利斯等新兵正選上陣，奧巴美揚亦有後備登場，最終巴塞以4：2力克馬體會，以38分壓過對手，升上第4位。

查奧爾巴塞二度地標戰領軍4：2勝馬體會 奧巴美揚後備上陣

西甲「爭四大戰」，巴塞以4：2力克馬體會，順利重返前四。（Getty Images）

回歸救亡的老將丹尼爾艾維斯（Daniel Alves）今仗同樣正選披甲，先造就佐迪艾巴窩利勁射破網，助球隊追成平手，下半場初段禁區內撞射入網，以一傳一射助巴塞隆拿贏得關鍵一戰。即使年屆38歲，艾維斯依然有貢獻，回歸後兩場披甲的西甲中，皆有助攻或入球，力證自己寶刀未老。

丹尼爾艾維斯一傳一射，助巴塞擊敗馬體會。（美聯社）

丹尼爾艾維斯其後再度「搶鏡」，回防時踩中卡拉斯高的小腿，球證翻看VAR後直接領紅被逐，69分鐘離場提早休息，一場球賽中入球﹑助攻及紅牌樣樣齊。

丹尼爾艾維斯今仗集齊入球﹑助攻及紅牌。（Getty Images）

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