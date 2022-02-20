北京冬奧｜冰墩墩魅力沒法擋　前日本花滑代表直擊搶購盛況

北京冬奧吉祥物冰墩墩，造型可愛，全城搶購，更出現「一墩難求」的情況，掀起一股「墩墩熱」。前日本代表﹑花滑名將織田信成也是「冰粉」，閉幕前誓要入手一隻，他在社交網站直擊排隊搶購的盛況，皇天不負有心人，最終買得心頭好，開心得振臂高呼。



冬奧吉祥物冰墩墩全城熱搶，供不應求，曾經出現冒牌冰墩墩，更有人因炒賣冰墩墩被罰，力證人氣之勁。

3人炒賣吉祥物冰墩墩被罰 造型可愛爆紅「一墩難求」

冰墩墩的魅力席捲全城，連前日本花滑代表﹑今屆採訪北京冬奧的織田信成，他也是「冰粉」之一，希望在奧運閉幕前入手一隻冰墩墩帶回日本。

前日本代表織田信成今屆採訪北京冬奧。（資料圖片／Getty Images）

「一墩難求」，要入手當然要付出，這名日本前代表透過社交網站直擊自己的排隊盛況，他早已知道有難度，事前發文表示：「我預咗要等4至5個鐘，盡做啦，如果買唔到，我就會喺媒體中心大大聲喊出嚟。」

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織田信成在官方紀念品店排隊，大約1小時過去，他透露只是行前了10米，前方還有50米。兩小時後，未見好轉，現場更有人訪問他，但他覺得太尷尬便回絕了。時間一分一秒地溜走，不經不覺已排了3小時，連耳筒的電量也用盡，幸好同事不斷鼓勵，他繼續等下去。4個半小時後，織田信成成功入店，期待已久的冰墩墩終於入手。

織田信成現場直擊購買冰墩墩的排隊盛況。（Twitter截圖）

織田信成如願以償，他買入一隻新年特別版的冰墩墩，他其後透過社交網站表達感受，直言這就是奇蹟：「我終於買到冰墩墩，仲要一隻係新年特別版，簡直係奇蹟，好彩我冇放棄，真係皇天不負有心人。」

日本奧委會亦轉發織田信成的發文，更笑言不論做運動或購物，最重要也是永不放棄。

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織田信成成功購入特別版冰墩墩後，開心得見牙唔見眼。（Twitter截圖）

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